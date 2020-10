La soja alcanzó su precio más alto de los últimos dos años en Chicago

El precio de la soja retomó hoy su camino alcista y cerró por encima de los US$ 390 la tonelada, impulsada por los datos de un nuevo reporte sobre recorte en los stocks de granos en EEUU, lo que ubicó a la oleaginosa en su valor más alto de los últimos dos años y medio.



El contrato de noviembre de la soja avanzó 1,47% (US$ 5,70) hasta los US$ 391,50 la tonelada, mientras que la posición enero subió 1,69% para concluir la jornada a US$ 391,60 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en el recorte de stocks finales del grano en Estados Unidos realizado por el Departamento de Agricultura (USDA), por encima de las previsiones del mercado.



Así, las existencias se ubicaron en 7,9 millones de toneladas según las estimaciones de octubre, el nivel más bajo en 5 años, mientras que el mercado preveía que las mismas se ubicarían en torno a las 10 millones de toneladas.



A su vez, el USDA elevó las proyecciones de exportación del país norteamericano de 57,8 a 59,9 millones de toneladas.



Sumó soporte en los precios la sequía que atraviesa Sudamérica que complica la siembra del cultivo.



Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una una suba del aceite del 2,73% (US$ 20,06) hasta los US$ 752,87 la tonelada, a la vez que la harina lo hizo por 1,08% (US$ 4,30) para concluir la jornada a US$ 400,24 la tonelada.



Por su parte, el maíz avanzó 2,06% (US$ 3,15) y se ubicó en US$ 155,50 la tonelada, debido al recorte en la estimación de producción realizado por el USDA, que pasó de proyectar 378,5 millones de toneladas en septiembre a 374 millones de toneladas en este mes.



Por último, el trigo retrocedió 0,25% (US$ 0,55) y cerró a US$ 218,17 la tonelada, como consecuencia de un aumento en los stocks globales, en conjunto con toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.