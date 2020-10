Las reservas del Banco Central continúan en baja

Tras las nuevas medidas económicas y el cambio de estrategia del Banco Central respecto de la flotación administrada, las reservas internacionales continúan en baja.



De acuerdo con datos proporcionados por la autoridad monetaria, este martes finalizaron en u$s 41.126 millones, con lo que experimentaron una merma de u$s 46 millones respecto de la jornada anterior.



A su vez, desde que se anunció el endurecimiento del cepo cambiario, el 15 de septiembre último, la caída llega a u$s 1.369 millones.



En ese entonces, las reservas se posicionaban en u$s 42.495 millones, según cifras oficiales.



Durante las últimas jornadas, el organismo que conduce Miguel Ángel Pesce continúa concretando ventas en la plaza cambiaria para moderar el incremento del tipo de cambio.



Estimaciones del mercado apuntan a que durante este martes el Banco Central finalizó con un saldo negativo diario en torno a u$s 15 y u$s 20 millones.



La semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció una batería de medidas, que incluye una baja temporaria de las retenciones, y según argumentó apuntan a "fortalecer las reservas internacionales".



Para conocer el nivel de liquidación, se deberá esperar al jueves, según fuentes del sector agroindustrial.