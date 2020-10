Buscan retomar servicios:¿qué sucederá en transporte de corta y media distancia?

Desde la Asociación Empresaria del Transporte Automotor, Leonardo Herlein

, en diálogo con, mencionó que están "trabajando junto al gobierno y a los municipios para retomar la actividad, no en su plenitud, sino a modo de emergencia, dado que tenemos muchas localidades que todavía siguen cerradas".l", apuntó, agregando que cuando el servicio se retome, la actividad volverá "Dijo, del mismo modo que estamos viviendo "la peor crisis del sector, de la historia, no se compara ni siquiera con la crisis del 2001. Desde el 20 de marzo estamos totalmente parados. En la provincia tuvimos una prueba piloto de 11 días y se volvió para atrás, se volvieron a suspender. Es muy duro, porque cuando una industria se paraliza, tiene un costo tremendo de mantener la estructura. No se ha despedido a ningún operario".Una parte de la industria, mencionó Herlein, "está recibiendo el ATP, otra parte está recibiendo la compensación nacional y provincial, pero claramente no alcanza a cubrir los costos fijos que tiene las empresas, y lo estamos cubriendo con crédito a tasa subsidiada"."Va a costar muchísimo volver a recuperar la actividad a los niveles que funcionaban al 19 de marzo. Para volver a esa normalidad, creemos que va a pasar un año y medio o dos; es poco alentador el panorama para nuestra actividad", detalló.Respecto a las reuniones con gobierno provincial e intendentes, aseveró: "Lo que está claro es que no todos están en sintonía y que hay algunas empresas de localidades del interior de la provincia, como del país, que están atrasadas en los pagos"."Para poder movilizar un ómnibus necesitamos conectar todas las localidades que recorre el ómnibus, porque, por ejemplo, no podemos generar un servicio entre Paraná y Chajarí y pasando de largo por San Salvador, Villaguay, Concordia", destacó.Recordó que están autorizados "a una ocupación del 60 %. Necesitamos la mayor cantidad de demanda posible para ocupar ese 60 % de la unidad. Hay que tener en cuenta que cuando un ómnibus se pone en plataforma, con cinco, diez o treinta pasajeros, sale igual".El movimiento que generaban los ómnibus interprovinciales antes de la pandemia, "era de un millón de pasajes mensuales", rememoró."Lo que necesitamos es que la gente deje de usar el vehículo que usa como alternativa para movilizarse y vuelva a usar el colectivo", dejó en claro además.