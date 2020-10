Fuerte aumento de la soja: Subió a 22.000 pesos la tonelada

El precio de la soja disponible condición fábrica subió el miércoles $1.000 hasta los $22.000 la tonelada, y se ofrecieron US$ 285 para la oleaginosa fábrica con entrega disponible y contractual.



También se generaron ofertas de US$ 290 la tonelada por lo que se entregue en noviembre y diciembre.



Por otra parte, no se registraron ofertas abiertas de compradores tradicionales por soja de la próxima campaña. Sin embargo, según SIO Granos se anotaron negocios donde se rondaban los US$ 255 para la entrega entre abril y mayo del 2021.



Asimismo, por el maíz con entrega disponible y contractual se ofrecieron abiertamente US$ 165, implicando un alza de US$ 10 en ambos casos; mientras que por noviembre se ofertaron US$ 165, con diciembre en US$ 170 y enero del 2021 en US$ 165, siendo valores superiores a los observados la rueda previa.



Por maíz temprano de la próxima campaña entre el 15 de febrero y 15 de marzo se ofrecieron US$ 155; mismo valor para la entrega entre marzo y mayo, implicando una mejora de US$ 5 con respecto a ayer.



Además, por la descarga en la primera mitad de junio se ofertaron US$ 150 por tonelada, mientras que la entrega en todo el mes se encontró en US$ 145; por julio y agosto la oferta arribó a US$ 140 sin cambios.



Por su parte, por el trigo con entrega contractual la oferta se ubicó en US$ 190 la tonelada; mismo valor ofertado para la entrega entre noviembre y diciembre, representando una suba de US$ 5 con respecto a ayer.



Para enero la oferta mejoró US$9 y alcanzó los US$ 195 por tonelada, con febrero en US$ 198 y marzo US$ 200, implicando una suba de US$ 10 en las dos posiciones.



En tanto, para la descarga en abril la oferta se ubicó en US$ 190; mayo US$ 192; y junio/julio en US$ 196, siendo valores por encima de los registrados la rueda previa, salvo mayo que se mantuvo.



Por último, el girasol se mantuvo en US$ 300.