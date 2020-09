El Gobierno confirmó el ATP 6 para los salarios de septiembre

Una nueva reunión del Gabinete Económico se llevó a cabo esta mañana en el Salón de los Científicos Argentinos de la Casa Rosada, con la presencia de los ministros de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas; Economía, Martín Guzmán; Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el secretario de Política Económica del ministerio de Economía, Haroldo Montagú y la jefa de Asesores de esa cartera, Melina Mallamace.



Durante el mismo se definió la continuidad del ATP 6 que mantendrá características similares a la edición anterior, con el salario complementario para los sectores críticos y el crédito convertible en subsidio para las empresas que incorporen trabajadores/as.



El último ATP, correspondiente al pago de los salarios devengados durante el mes de agosto, alcanzó 150 mil empresas y 1 millón y medio de trabajadoras y trabajadores, el 99% de las empresas que han participado en el programa son PyMES.



Los préstamos para el pago de la nómina salarial están disponibles para aquellas empresas en las que ya se observa una recuperación nominal de la facturación de hasta 40%, pero que aún registran una variación real negativa si se compara su evolución con la situación pre-pandemia. Estos créditos están destinados a empresas de hasta 800 trabajadores/as. Las empresas con variación negativa de la facturación siguen percibiendo el salario complementario para garantizar el pago de la nómina.



El préstamo para el pago de salarios que se introdujo en el ATP 5 puede convertirse en un subsidio si la empresa aumenta su dotación de personal. Las metas de empleo que deben cumplirse para poder transformar el crédito en subsidio dependen del tamaño de la empresa: i) de 1 a 9 trabajadoras/es, ii) de 10 a 39, iii) de 40 a 199 o iv) de 200 a 800 trabajadores/as. Las exigencias para poder convertir el préstamo en subsidio aumentan cuanto más grande es la empresa y las empresas también deberán cumplir con algunas condiciones adicionales: no tener empleados suspendidos en 2021 y no haber caído en mora en el pago del crédito.



Las metas de empleo serán trimestrales e implicarán una comparación de los promedios contra el mismo período entre los años 2019/2020. Para el ATP 6, que asistirá a las empresas en el pago de los salarios devengados durante el mes de septiembre, se espera un esquema muy parecido al aplicado durante el mes pasado.



El ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, destacó que "Estamos trabajando desde que comenzó el gobierno en fortalecer la producción local. Esto implica el diseño una política industrial integral que permita identificar bienes y servicios en las distintas cadenas de valor donde es posible sustituir las importaciones. Por supuesto, no se trata de producirlo todo, por el contrario, tenemos que avanzar para detectar las oportunidades que se presentan en el caso argentino, donde vemos escala y posibilidades de mercado, tanto interno como externo."



Asimismo, subrayó que el objetivo del gobierno es "Aumentar las exportaciones y en ese sentido estamos trabajando con sectores de la agroindustria, la manufactura, el petróleo, la minería, como para estimular un ingreso fuerte de inversiones y aumento de exportaciones y por supuesto estimular el ahorro en moneda local."



Finalmente, enfatizó que "el rendimiento de plazos fijos en pesos se ha ubicado en un nivel superior a la inflación" y los ejes en los que se continuará trabajando activamente son "generar una balanza comercial positiva con con un mayor saldo exportable, producir más e importar menos y hacerlo de manera genuina. Estas directrices permitirán recuperar el crecimiento, extenderlo tanto en términos sectoriales como territoriales e ir aumentando el empleo registrado en todo el país."