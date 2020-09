Compra de dólares: "El 35% se va a devolver dentro de un año"

"Todas las compras en dólares tienen un recargo adicional del 35 por ciento", más allá del 30 por ciento del Impuesto País que ya estaba vigente, explicó ael economista Matías Martínez. Durante el programa, explicó que "de aquí a un año, si pagás Ganancias o Bienes Personales te lo van a devolver. Si sos autónomo o monotributista la AFIP dice que también te lo va a devolver"."La referencia va a ser el dólar blue para las transacciones diarias", dijo el especialista y puso un ejemplo que da "siempre en clase: En la década de los 90, una cerveza se conseguía a un peso que era lo mismo que un dólar. Hoy, el oficial está a 80 pesos, pero la cerveza cuesta 130, es decir lo mismo que el blue".Es por ello, que sostuvo que "habrá un impacto en los precios de los diversos productos".Martínez señaló que "el Banco Central tiene 7.000 millones de dólares de reservas y en el país, en los bolsillos de la gente hay entre 150.000 y 200.000 millones que no están dentro del sistema. El peso tiene cada vez menor participación en la economía".Sostuvo que "".Y reclamó: "Tenemos que sincerarnos, porque somos una sociedad hipócrita. Nos queremos obligar a usar pesos, pero cuando se apaga la cámara, yo te hablo en dólares. La gente se mueve en dólares porque durante muchos años hemos cascoteado el peso".Ejemplificó que "Si la semana pasada tenías un millón de pesos ahorrados, a partir de esto, en términos netos, vas a tener 700.000. Esto sucedí en 2018, en 2019, entonces la gente dice que no va a ahorrar más en pesos. No hay un impuesto que lleve a ahorrar en pesos. Tenemos que sincerarnos", expresó.Asimismo, señaló que en el caso de los plazos fijos, ante una situación como la actual, "si se devalúa el blue, "pierden un 35 por ciento". Destacó que "las tasas de interés cubren la inflación", pero en términos reales, el capital se va devaluando.Finalmente, se preguntó: "Para qué te van a obligar a ahorrar en pesos, si los últimos cuatro ministros de economía y los políticos ahorran en dólares", al tiempo que reclamó "incentivos a la producción, en vez de trabas".