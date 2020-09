Ahora 12, en peluquerías: "Esperemos que nos beneficie. Ha bajado el trabajo"

El peluquero Germán Engelberger

A los rubros que ya estaban con anterioridad, el Gobierno sumó al Ahora 12 los "servicios educativos" (cursos de idiomas, informática, deportes, y actividades culturales): cuidado personal (peluquerías y estéticas); servicios de reparaciones, e instalación de alarmas., en diálogo con, afirmó que aún no han recibido novedades al respecto. Tras la comunicación que tuvieron "con la empresa de posnet First Data nos dijeron que no tienen información desde el gobierno, aunque en 48 horas ya habría alguna información más".Engelberger apuntó: "Esperemos que nos beneficie. Ha bajado bastante el trabajo. El crédito en 12 cuotas nos va a permitir realizar los trabajos que son más caros en peluquerías".Reconoció que el trabajo "ha bajado bastante, hay una disminución del 50 al 70 % del trabajo en peluquerías, sobre todo se nota más en los trabajos más caros, como alisados, reflejos, decoloraciones". Y en este sentido acotó: "El año pasado, a esta altura del año atendíamos a unas 20 personas por día, en promedio; al día de hoy, atendemos de 7 a 9 personas".