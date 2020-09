El dólar oficial subió y el blue operó estable: se redujo la brecha cambiaria

En una jornada en la que el Gobierno logró reducir la brecha cambiaria, el dólar blue se mantuvo hoy en $131, mientras el "solidario" continuó en alza y cerró a un promedio de $102,73 para la venta en una jornada en la que el Banco Central vendió en torno a u$s 80 millones.Luego de caer $1 durante el día anterior, la divisa en el circuito financiero informal de la city se mantenía en el rango del día anterior y, por lo tanto, en el nivel más bajo en un mes.Desde que inició la cuarentena el 20 de marzo último, el blue acumula un alza de $45,50, producto de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino en operatorias con el dólar CCL y el MEP.El dólar minorista al que se puede acceder con el recargo del 30 por ciento subió este martes ocho centavos y se ubicó en $102,70.En el sector mayorista el tipo de cambio sumó seis centavos hasta los $74,71.Según estimaciones del mercado, el Banco Central vendió en la jornada unos u$s 80 para abastecer la plaza cambiaria ante una limitada oferta por parte del sector privado.Las ventas se dieron luego de que el lunes la autoridad monetaria terminara con un saldo favorable de u$s 10 millones en su intervención diaria.El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 232,330 millones tras un bajo nivel registrado durante el lunes ante el feriado en los Estados Unidos.En tanto, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) se redujo hoy con fuerza tras los canjes de deuda, por una baja en la divisa negociada a través de la Bolsa.El Gobierno se mostró dispuesto a utilizar los nuevos bonos del canje para intervenir en el mercado bursátil en pos de reducir la cotización del billete utilizado para fugar dólares en forma legal.El dólar CCL bajó a $124,57 aunque llegó a caer hasta los $120 a mitad del día y la diferencia con el mayorista se posicionó en 66,7 por ciento.Analistas de mercado sostienen que los dólares financieros se pactan observando la posible intervención que podría tener el Banco Central a fin de contribuir a reducir las brechas cambiarias.El Gobierno buscará reducir la brecha cambiaria con las ventas de bonos, ya que ahora cuenta con unos u$s 7.600 millones en títulos que vencen en 2030 y 2035, disponibles para vender en el mercado y bajar las cotizaciones CCL y MEP si es necesario.