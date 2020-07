Estiman que la inflación se acelerará y llegaría al 45 por ciento anual

El economista y consultor Orlando Ferreres subrayó que actualmente "la inflación no sube porque hay mucha recesión".



"Como la actividad es negativa, ayuda a mantener el nivel de precios en 2 ó 2,2 por ciento mensual", indicó y apuntó: "Cuando se reactive la actividad se va a generar más inflación, posiblemente".



Asimismo, calculó que el Índice de Precios al Consumidor llegará "a 45 por ciento anual hacia fin de año".



Por su parte, el director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, estimó que "hasta fines del año próximo no se va a recuperar el bajón de abril" de la economía.



"Falta un programa económico. No alcanza con un programa de reactivación. La argentina venía de dos años de recesión y ocho de estancamiento", analizó el economista.



"La mejor apuesta que está pensando el Gobierno para invertir es básicamente prohibir comprar dólares, que la gente se llene de pesos y no le quede otra que invertir algo", evaluó.



En declaraciones radiales, pronosticó: "Lo que va a suceder con eso es que la gente va a invertir en terrenitos para construir una casa de fin de semana o en algún departamento para alquilar, si sigue siendo negocio".



"No es inversión que genere crecimiento económico o puestos de trabajo a largo plazo. No estás invirtiendo en una fábrica o un restaurante", argumentó Spotorno, quien estimó que habrá "una reactivación, pero ese rebote se viene también con un riesgo inflacionario enorme".



En tanto, destacó que "las expectativas industriales" en el corto plazo "mejoraron bastante, aunque siguen siendo negativas".