Se agrava el conflicto en la industria láctea: No hubo acuerdo de partes

Se agrava el conflicto en la industria láctea. No hubo avances en las negociaciones entre los representantes de las empresas y el gremio Atilra. Una situación que generó días atrás el faltante de productos lácteos en varias regiones del país. En medio de la conciliación obligatoria, hoy se realizó una reunión virtual entre las partes, y habrá un nuevo encuentro la semana próxima.



Hay que recordar que el gremio de los trabajadores reclama una recomposición de los salarios a junio conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), como así también "la diferencia de aportes y contribuciones a la obra social y a Atilra que se han originado en el mismo periodo ocasionando pérdida y déficit por falta de actualización de los salarios".



En la industria láctea señalan que, "la representación empresaria materializó, con el mayor esfuerzo y responsabilidad, una propuesta que implica una recomposición salarial del 61% entre abril 2019 y marzo 2020, más el pago de $5.000 de la asignación por Decreto 665/19?. La propuesta, según las empresas, "cumple claramente el compromiso asumido en el Acuerdo Salarial firmado el 1 agosto".





Desde las empresas sostienen que la medida de fuerza que comenzó hace dos semanas aproximadamente provocó por aquellos días importantes pérdidas que hasta el momento no se pudieron contabilizar, con góndolas de leche vacías en ciudades como Rosario, Quilmes, Mar del Plata y Capital Federal, entre otros distritos. Todo esto en medio de una compleja situación por la que atraviesa la industria, como consecuencia de un combo que conjuga un crecimiento de costos productivos constantes, caída en las ventas, congelamiento de precios y el pedido de aumento salarial por parte de los sindicatos, entre los principales problemas.



En medio del conflicto, la semana pasada el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días. El viernes último fracasó la realización de una reunión en la cartera laboral, lo que provocó que algunas delegaciones del gremio Atilra organizaran asambleas por turnos en todas las plantas y centros de distribución. Finalmente hoy hubo una reunión virtual entre las partes, que contó con la mediación de las autoridades nacionales.



Durante la misma, los representantes del Centro de la Industria Lechera (CIL) y de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) "rechazaron que las empresas adeuden cualquier suma a los trabajadores por cualquier concepto", al mismo tiempo que aseguraron que la parte sindical demoró en acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio y que todavía se producen "interrupciones de la producción".



Héctor Ponce, titular del gremio Atilra

En el acta del encuentro las empresas denunciaron "el incumplimiento reiterado de la Ley 14.786 por parte de la entidad sindical, desde el inicio del conflicto, donde no se cumplió con la obligación de notificar en forma previa, al momento del dictado de la conciliación obligatoria, en que se demoró más de tres horas en acatar, y actualmente, con interrupciones de la producción que en algunos casos llegan a las 3 horas por turno. Por otra parte, de modo concertado el sindicato ha dispuesto que los trabajadores se abstengan de realizar horas suplementarias, cuando ello es una práctica habitual en la actividad, y especialmente necesaria ante la pandemia para mantener el abastecimiento, siendo por ello que la actividad fuera declarada esencial por el Poder Ejecutivo Nacional".



"Los hechos han constatado, que el comportamiento exigido por dicha resolución de conciliación obligatoria, disponiendo volver al estado de situación existente antes de iniciado el conflicto, no ha sido cumplido por la parte gremial en la medida que, como se dijo, se han producido y de hecho están ocurriendo a la fecha, acciones gremiales tendientes a parar la producción por largos periodos de tiempo y acumulando turnos, generando que las empresas pierdan su capacidad de seguir produciendo. Esta situación sin duda, nuevamente pone en riesgo el abastecimiento a la población de los productos esenciales que se elaboran y condiciona el avance de las negociaciones que la Autoridad ha propuesto. De hecho esta situación afecta la paz social que se requiere tener y que se ha exigido garantizar", agregó la parte empresaria.



A partir de esta situación, la industria consideró necesario que se "se tomen las medidas necesarias para el total acatamiento a la conciliación obligatoria y evitar se reiteren este tipo de situaciones" y que "se garantice el normal funcionamiento de las plantas". La posición del gremio Por su parte, los representantes de Atilra negaron que no se haya acatado la conciliación obligatoria y que los trabajadores estén produciendo interrupciones en la producción y criticaron que durante la reunión no se haya atendido el reclamos salarial.



En el Acta que se elaboró al término de la reunión virtual, los representantes del gremio manifestaron: "Las alusiones al estado excepcional de pandemia no son sino una puesta en escena oportunista del sector empresario que desarrolla su actividad en el ámbito que ha sido beneficiado económicamente por las consecuencias de la situación de emergencia".



Y agregaron: "Claramente la patronal agita miedos y peligros inexistentes de desabastecimiento de alimentos a la población. Ello no ha ocurrido y en sus comunicados Atilra ha expresado que sus trabajadores, si los empleadores lo permitían, estaban dispuestos a manifestar su protesta por el reclamo salarial, trabajando gratuitamente y elaborando la totalidad de la materia prima con la sola condición de que los productos fueran donados para el consumo de la sociedad, circunstancia que fue absolutamente ignorada por el sector empresario que sin embargo, en esta acta, esgrime tan invalido argumento".