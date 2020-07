Moratoria permitirá "mejores condiciones" para la producción tras la pandemia

El Gobierno envió el martes pasado al Congreso el proyecto de ley de ampliación de la moratoria para "empresas de todo tipo de tamaño y sector", que incluirá deudas vencidas hasta el 30 de junio último y estará vigente hasta el próximo 31 de octubre.



La iniciativa amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, mientras establece la condonación parcial de intereses y total de multas, entre otros puntos.



En ese escenario, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, evaluó que el proyecto "permitirá que todo el entramado productivo esté en mejores condiciones para acompañar un proceso de recuperación cuando la situación se normalice".



"La ampliación de la moratoria es una medida imprescindible", consideró la funcionaria nacional en declaraciones radiales.



Además, puntualizó: "Tenemos un horizonte incierto, pero esta medida va a permitir aliviar la mochila que llevan todos los sectores productivos de la Argentina".



Según su criterio, "ofrece un impulso a empresas, pero también a los individuos afectados por la pandemia".



Marcó del Pont destacó "es la primera vez que una moratoria pide compromisos concretos a las grandes empresas".



"Apuntan a permitir avanzar en un proceso de recuperación", aseguró, al señalar que a las grandes compañías "se les pide que no distribuyan utilidades, que no hagan pagos en dólares en concepto de regalías a empresas vinculadas en el exterior y que no realicen operatorias con títulos para evadir la normativa cambiaria".



Además, resaltó: "Todas las políticas que implementa y propone nuestro Gobierno son transversales. La ampliación de la moratoria sigue ese lineamiento. Permite el ingreso de todos los actores económicos y todos los impuestos".



"No tiene ningún sentido pensar que esta moratoria está hecha a la medida de alguien", enfatizó.



"Eso nos diferencia del Gobierno anterior, que tomaba decisiones destinadas a beneficiar a algunos sectores específicos", criticó.

NA