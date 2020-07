El Banco Central liberó a importadores la compra de hasta US$ 1 millón

El Banco Central (BCRA) resolvió que empresas importadoras puedan acceder al mercado mayorista de cambios por hasta US$ 1 millón para cancelar tanto deudas comerciales como Cartas de Crédito libradas por bancos internacionales, informó la entidad.



La decisión fue adoptada en la reunión de Directorio, que se adelantó un día por el feriado del Día de la Independencia, como una ampliación del acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que regía, con el mismo límite, para los pagos anticipados de importaciones.



Según la autoridad monetaria, la modificación fue una respuesta a los pedidos de distintas cámaras empresarias como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), además de representantes pymes.



"Se fueron identificando dificultades que encuentran las empresas en la normativa cambiaria referida al pago de importaciones", aseguró el banco a cargo de Miguel Pesce en un comunicado.



Y agregó: "Con ese diagnóstico el BCRA, dentro del marco restringido del mercado de cambios, resolvió los problemas planteados que no deterioran el contexto general".



A fines de junio, el BCRA había dispuesto que las empresas puedan acceder a la compra de dólares en el mercado oficial de cambios para pagar importaciones a partir del momento del despacho del embarque en el puerto de origen.



Previo a esto ya había liberado el acceso al mercado de cambios los pedidos para pagar la importación de medicamentos críticos, la compra de kits para la detección del coronavirus Covid-19, insumos para la producción local de medicamentos e importaciones hasta el equivalente a US$ 1 millón.



También había incrementado por hasta US$ 3 millones el tope de importaciones cuando se trate de la provisión de medicamentos u otros bienes relacionados con la atención médica o insumos necesarios para la elaboración local de los mismos.



Las medidas de flexibilización de acceso al MULC fueron en respuesta a los requisitos implementados para la adquisición de dólares a través de la circular A 7030 que, según manifestaron distintos sectores, dificultaban la importación de bienes indispensables para la actividad productiva.



La circular A 7030 -emitida el 28 de mayo- prohíbe la compra de dólar mayorista a empresas que tengan dólares en efectivo o depositados en el exterior, así como a las que hayan realizado operaciones de compra venta de dólares a través del mercado bursátil (contado con liquidación y dólar MEP) en los últimos 90 días.