Proponen que Entre Ríos adhiera a la Ley de Góndolas

El proyecto es impulsado por el diputado Reynaldo Cáceres (Frente Creer-PJ) y establece la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional N°27.545, denominada Ley de Góndolas".



La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial será la autoridad de aplicación de la norma y fomentará la oferta de productos artesanales producidos por micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Entre Ríos".



"Se promoverá la implementación de lo normado en los artículos 7, 9 y 100 de la ley y deberán tener garantizada la participación de sus productos en las góndolas las personas físicas y grupos asociativos que se organicen en torno al Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social, las entidades cooperativas y asociaciones mutuales radicadas en la provincia y los productos adheridos al programa Marca Entre Ríos".



Uno de los objetivos del proyecto de ley es "contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores".



También "mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado".



También "ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas (minipymes) y proteger su actuación".



Otra de las metas de la iniciativa presentada por el diputado Cáceres es "fomentar -a través de un régimen especial- la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena".



"Están obligados a dar cumplimiento a la norma los supermercados totales, los supermercados, supertiendas, autoservicios de productos alimenticios, autoservicios de productos no alimenticios, cadenas de negocios no minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos, tipificadores empacadores de productos no perecederos y centros de compras". Garantizar la llegada a grandes supermercados "Es finalidad de esta norma, respecto de la cual propongo la adhesión provincial, la de facilitar al pequeño proveedor la llegada a los grandes supermercados generando un camino para abrirse en el mercado y no centrarse en un solo canal de distribución, posibilitando además al consumidor tener acceso a una gama de productos de análogas características y allí poder elegir; lo que traduce una gran herramienta a disposición de la gente ya que no podemos desconocer que como consecuencia de la inflación existente muchas veces se debe acudir a diferentes establecimientos en busca del "precio" accesible a la hora de comprar productos esenciales", afirmó el diputado Reynaldo Cáceres en los fundamentos del proyecto.