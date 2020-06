El 40% de las industrias entrerrianas tendrá dificultades para pagar aguinaldo

Un relevamiento de la Unión Industrial de Entre Ríos (Uier), arrojó como resultado que un 40% de las industrias entrerrianas no podrá afrontar el pago de la primera mitad del sueldo anual complementario que vence que este mes. Según informó Leandro Garciandía, titular de la central fabril, la salida pasa por un auxilio del Estado nacional.



"Con el pago del aguinaldo estamos muy complicados. Si estamos en problemas para pagar salarios mensuales, con el sueldo anual complementario no hay forma", sentenció el titular de la Uier. "El 40 por ciento (de las industrias) no tiene forma (de abonarlo) y verá alternativas", agregó.



Dentro del 60% que queda, los sectores que no presentarán mayores inconvenientes serán los relacionados con la alimentación (directos como avícola, porcino, vacuno, balanceados y lácteos e indirectos, como la madera que produce pallets y cajones), farmacia y packaging (cartón y plástico). Los demás podrán cumplir "con mucho esfuerzo", mencionó en diálogo con APF.



"Un 50% de la industria provincial ha tomado los ATP (del Gobierno nacional). A nivel nacional la UIA (Unión industrial argentina) está tratando que el aguinaldo ingrese con la misma lógica que los salarios. El Gobierno nacional amanece cada día viendo qué puede hacer: están en discusión", detalló.



Además, consignó que hay distintas realidades con respecto a la permeabilidad de los sectores sindicales para comprender esta situación y llegar a evaluar la posibilidad de que el aguinaldo se liquide en más de un pago.