Las ventas de autos usados se subieron 331% en mayo con relación a abril

La mayoría de las concesionarias salieron con promociones en las que tomaban el dólar a $ 120 (valor blue), cuando el oficial estaba $ 90 en caso de querer comprarlo y, aún peor, $ 65 en caso de tener que venderlo en el sistema oficial, algo que ya ningún ahorrista hace porque opta por ir al mercado negro, donde obtiene mucho más por la divisa, aunque sea ilegal.



Así, lo que primero fue una herramienta pensada para amortiguar la debacle en ventas provocada por la cuarentena, terminó convirtiéndose en un mecanismo de marketing de emergencia exitoso, al menos hasta pasar el otoño-invierno.



Claro que originado por la fuertes distorsiones que rigen en el mercado cambiario, y que el Banco Central trata de domar.



La Cámara del Comercio Automotor informó que las ventas en mayo cayeron 48,8% medidas en forma interanual, pero sorprendió el repunte récord con relación al alicaído abril.



En mayo se vendieron 77.774 unidades, más de cuatro veces lo comercializado en abril, cuando apenas se alcanzaron las 18.023 unidades.



Igual, el sector está muy lejos del comportamiento logrado en 2019, cuando en mayo se habían comercializado 152.003 unidades.



Comparado con abril (18.023 unidades), la suba llega al 331,43%.



En los 5 primeros meses del año se vendieron 468.874 vehículos, un 32,3% menos que en igual período de 2019 (692.585 vehículos).



Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor, admitió que "el dólar blue tuvo un efecto muy interesante no sólo en el auto 0km sino en el auto usado seminuevo", y dijo que con esa estrategia "se comercializó muy bien".



Señaló que el dato surge de "un relevamiento hecho por nuestra institución con socios que tienen agencias desde Jujuy a Ushuaia (autorizadas a operar por sus respectivas provincias)" en medio de la cuarentena.



"Muchas agencias se quedaron sin stock y el problema es ahora la reposición. Como contrapartida, el segmento de autos usados con más de 6 años de antigüedad es el más lastimado del mercado.



Ha tenido muy poco movimiento y es previsible por el tipo de cliente que tiene", indicó.



Aclaró que los 77.700 vehículos usados comercializados en mayo y el incremento del 331% con respecto a abril, "no son ni por asomo los números ni porcentajes del mercado tradicional. El sector se va a ir reactivando muy despacio".



En diálogo con la agencia NA, Príncipe reveló que están "en tratativas con varias entidades bancarias de primer nivel, para lograr créditos accesibles para nuestro mercado. Todos están viendo que hay una gran oportunidad comercial en la franja de autos usados, por eso quieren apuntalar y ayudar para que nuestras empresas tengan una financiación a la medida de cada operación".



Reconoció que las visitas a locales es muy baja en el AMBA - la zona más golpeada por el coronavirus-, pero destacó que hay "mucho movimiento en el interior" de la Argentina.



"La gente consulta por las plataformas tradicionales de Internet, correo electrónico o WhatsApp", explicó.



Ranking de los 10 autos usados más vendidos en mayo:

VW Gol y Trend: 5.267.



Chevrolet Corsa y Classic: 2.895.



Toyota Hilux: 2.510.



Renault Clio: 2.021.



Ford Fiesta: 1.804.



Ford Ranger: 1.751.



Ford F-100: 1.734.



Fiat Palio: 1.639.



Ford Focus: 1.544.



Renault Kangoo: 1.482.



Las provincias que más bajaron en enero-mayo 2020:

Tierra del Fuego: 44,52%.

La Rioja: 40,88%.

CABA: 40,54%.

Sgo del Estero: 38,03%.

Neuquén: 36,83%.

Río Negro: 36,09%.

Formosa: 35,98%.

Catamarca: 33,51%.

Pcia. Bs. As.: 33,26%.

Santa Cruz: 31,90%.

Chubut: 31,69%.

Corrientes: 31,19%.

San Luis: 31,10%.

Córdoba: 30,93%.

Salta: 30,64%.

Tucumán: 30,01%.

San Juan: 28,93%.

Chaco: 28,69%.

Mendoza: 28,30%.

Jujuy: 28,05%.

La Pampa: 27,83%.

Santa Fe: 27,81%.

Misiones: 26,69%.

Entre Ríos: 23,64%.