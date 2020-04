Bono de $10.000: Habilitarán una vía para reclamar si la solicitud fue rechazada

Sociedad ANSES prorrogó la fecha del pago del Ingreso Familiar de Emergencia

El trámite para quienes obtuvieron la aprobación

Desde el sábado, quienes se hayan inscripto como beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia pueden entrar a la web de la ANSeS y, en caso de tener aprobado el trámite, ingresar su número de cuenta bancaria y su Clave Bancaria Uniforme (CBU) para acceder al pago del bono por $10.000.Desde el organismo aclararon que quienes no puedan llegar a anotarse con la CBU en esta primera fase de inscripción (11 a 15 de abril) podrán hacerlo en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.Pero quienese ingresaron con clave personal a la página de la ANSeS donde se explica la o las razones por las que quedaron excluidos del beneficio,Desde Anses confirmaron aqueLa ANSeS negó el subsidio por no cumplir las condiciones y requisitos para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por las razones más variadas.El beneficio se otorga a un solo integrante de la familia y los motivos del rechazo pueden ser que el solicitante o algún miembro de su grupo familiar tenga ingresos por:-Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, a excepción de los que trabajan en de Casas Particulares.- Trabajo por cuenta propia como monotributista de categoría "C" o superiores o como Autónomo.- Prestación por desempleo- Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Planes sociales, Salario Social Complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.Un motivo importante del rechazo es que los datos del grupo familiar surgen de la ADP (Administración de Personas), una base que dispone la ANSeS de los registros oficiales y de lo declarado por cada persona cada vez que realiza algún trámite ante el organismo oficial, en especial el Registro de las Personas, ANSeS y AFIP. YOtro de los motivos es el cruce de datos con la AFIP para verificar la(ingresos, propiedades, autos, cuenta bancaria, tarjeta de débito y crédito). Y con la Dirección de Migraciones "solo y a los exclusivos fines del estricto control del cumplimiento de la exigencia de residencia legal requerida a los ciudadanos extranjeros, así como la de permanencia en el país".A partir del sábado 11 de abril todos los beneficiarios cuyo trámite haya sido aprobado deberán ingresar por terminación de DNI en la página Web de la ANSES (www.anses.gob.ar) con su Clave de la Seguridad Social y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.De esta manera, se activará la operación para que se proceda a la acreditación de la ayuda extraordinaria y el cobro de la misma en su cuenta.-Sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1;-Domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3;-Lunes 13, los DNI terminados en 4 y 5;-Martes 14, los DNI finalizados en 6 y 7-Miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, ANSES informa que podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página Web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana. A comienzos de la próxima semana se precisará la fecha de cierre para este trámite.Cabe aclarar que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.