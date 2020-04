Desplome en consumo de naftas y gasoil: "No hay dónde almacenar combustibles"

Así lo indicaron este viernes fuentes del sector petrolero consultadas por NA. La decisión del gobierno de imponer un período de aislamiento social, preventivo y obligatorio generó un desplome en la venta de combustibles y terminó generando en las empresas del sector un cuello de botella en el almacenamiento.



"Hay un problema de producción que no tiene evacuación porque la demanda se cayó a pedazos: 80% la nafta, 50% el gasoil y 95% el combustible de los aviones", indicaron desde el sector.



Reconocieron que "no hay a quien venderle y por eso también se está exportando a precios bajísimos, pero es preferible venderla, y después se verá el precio".



La petrolera YPF recortó a la mitad de su producción en Loma Campana, el principal bloque de extracción del yacimiento de Vaca Muerta, debido a que ya no tiene lugares para almacenamiento.



Los tanques que las refinerías tienen para el acopio empezaron a saturarse y una situación similar se empezó a detectar en las empresas dedicadas al transporte de crudo.



La compañía administrada por el Estado que preside Guillermo Nielsen optó por bajar la producción en Vaca Muerta, donde opera en conjunto con la norteamericana Chevron.



Las principales refinerías que se encuentran en operaciones son las de YPF, con sus plantas de La Plata, Plaza Huincul y Luján de Cuyo, y Raízen (ex Shell) en Dock Sud.



El resto está integrado por la destilería de la empresa Axion en la localidad de Campana, mientras que la planta de San Lorenzo, que pertenecía a Oil Combustibles, no está operativa.



Ante la decisión del Gobierno de extender la cuarentena para intentar frenar la pandemia, las empresas del sector estiman que la situación tenderá a agravarse y el recorte en la producción se deberá profundizar.



NA