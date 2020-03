AFIP suspende las exclusiones y bajas del monotributo

La Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso suspender las exclusiones de monotributistas correspondientes a marzo y a su vez estableció que ningún beneficiario será dado de baja de oficio del régimen por falta de pago de sus obligaciones durante el mismo mes. La resolución será publicada en el boletín oficial en las próximas horas.



La decisión que beneficiará a los más de 3.600.000 contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, forma parte del paquete de medidas desplegado por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus.



En cuanto a las exclusiones, la legislación prevé un conjunto de situaciones que generan la baja del monotributo. siendo la más extendida cuando la suma de los ingresos brutos del contribuyente excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible.



Además, la AFIP contempla otros motivos como la venta de algún producto a un valor superior al precio máximo unitario de venta o la existencia de alquileres que superen los topes habilitados por el régimen. "El organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont definió que esos cruces sistémicos no serán realizados en marzo", se comunicó oficialmente.



Las bajas automáticas se suceden cuando el contribuyente no paga diez cuotas consecutivas. En este contexto de ayuda ante la cuarentena nota, el organismo adelantó que durante marzo "no será computado a los efectos de contabilizar el período necesario para la aplicación de las bajas automáticas".



Este beneficio se conoce en momentos donde el equipo económico analiza más alternativas para atender la situación personas físicas y pymes afectadas por la crisis que desató la pandemia. Otra de las medidas en estudio es la condonación del monotributo, al menos para incorporar más categorías de contribuyentes.



Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, el organismos que preside Mercedes Marcó del Pont lanzó una serie de medias para los contribuyentes como postergar entrega de formularios y ampliar trámites digitales y disponer de una feria fiscal hasta el 31 de marzo.



Esta semana se lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que comprende a trabajadores informales, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y los de las categorías A y B. Este viernes comenzó la inscripción y la superó el millón y medio de anotados.