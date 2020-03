Bonos vuelven a hundirse: el riesgo país se dispara por encima de 3500 puntos

No alcanzó. La sorpresiva decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) de recortar en 100 puntos básicos su tasa de interés, para llevarla al rango de 0% a 0,25%, no impidió un nuevo derrumbe generalizado de los mercados financieros internacionales. Y presionados por esta nueva jornada de fuertes retrocesos, los activos locales no detienen su caída. Tanto los bonos soberanos como las acciones de las compañías argentinas volvían a caer con fuerza este lunes, en el inicio de una semana para la que se anticipa alta volatilidad e incertidumbre.



Los bonos argentinos registran pérdidas significativas en todos los tramos de la curva. En lo que respecta a los bonos ley extranjera, estos evidencian descensos de hasta un 12%. El Global 2021 y Global 2022 caen 12,44% y 11,65% respectivamente. En el tramo medio, las caídas rondan el 12,65% para el Bonar 2026 y 10,20% para el Bonar 2036. Por su parte, en la parte más larga, los descensos alcanzan los 9,79% para el caso del bono centenario y 10,45% para el Bonar 2048.



En el acumulado del mes, las caídas son todavía más estrepitosas. En la parte más corta de la curva, las perdidas alcanzan el 39% para el Global 2021 y 35% para el Global 2022. En la parte media los descensos promedian el 34% al igual que en el extremo mas largo de la curva con caídas de entre 31% y 32%.



Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que la consecuencia de paridades muy bajas es la presencia de los fondos "buitre", de los cuales sabemos que ya están muy atentos para comprar bonos argentinos en caso de que los precios sigan cayendo.



"Esto traería complicaciones en la negociación ya que estos fondos van directo a juicio para cobrar el 100% y no aceptan punto medio en las negociaciones", advirtieron.



Los activos financieros globales siguen bajo presión, con los índices de Wall Street apuntando caídas en torno al 7%, tras haber suspendido las operaciones por 15 minutos, y con Europa registrando descensos de hasta 7%.



Por su parte, el riesgo país se disparó un 14,5% (+450 unidades) y escaló así hasta los 3553 puntos. El índice que mide JP Morgan duplicó así el valor con el que inició el año, ya que comenzó el 2020 en 1770 puntos básicos. En parte, la nueva suba se explicaba por un creciente temor dentro del mercado de que Alberto Fernández decrete cuarentena obligatoria en todo el pais, de igual manera en que se están implementando en otras partes del mundo.



Dada la debilidad económica que enfrenta el pais, tal medida podría ser severa y complicar todavía más la capacidad de recaudación de Argentina. En ese sentido, las chances de ver incumplimientos se agrava y que las expectativas de un acuerdo sobre la deuda se complique.



La Bolsa porteña no escapaba a este escenario de fuertes pérdidas globales y también retrocedía con fuerza en el inicio de la semana. Cayó un 9,66% afectada por la aversión al riesgo global ante el temor a una recesión mundial por causa del coronavirus.



El índice bursátil líder S&P Merval perforó así el piso de las 26.000 unidades, para cerrar la primera sesión de la semana en 25.697 puntos. La plaza bursátil local acumula una caída de más de 25% en marzo y de unos 38% en lo que va del 2020.



Todas las acciones de las compañías locales operaron en rojo, tanto en la Bolsa local como en Wall Street. Se destacaron, entre las desmejoras, los papeles del Grupo Financiero Galicia, que perdieron un 17,5%, seguidas por los de Sociedad Comercial del Plata y Aluar, con retrocesos del 13% cada una, y de Banco Macro, YPF, Grupo Financiero Vlores, Edenor y Cresud, todos ellos con pérdidas mayores al 10%.



En Wall Street, en tanto, los adrs locales volvían a hundirse en el inicio de esta semana y caían en promedio un 11,7%. Se destacaba, entre los deterioros, los papeles de Corporación América, que se hundía 35,6%, seguida por el Grupo Financiero Galicia, que perdía un 19,2% y el Banco Macro y el Banco Supervielle, con retrocesos del 15% cada una, que perdían 10,5% en Buenos Aires y 11,6% en Nueva York, y los de Telecom, con bajas respectivas de 10% y 12,8%. Las acciones de la petrolera estatal YPF, en tanto, cedían un 8,7% en la plaza bursátil local y 12,4% en Wall Street.



