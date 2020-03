Supermercados mayoristas vendieron "más el fin de semana que en Navidad"

Los supermercados mayoristas vendieron más durante el último fin de semana que por las fiestas de fin de año, a raíz del temor que generó en la población el avance del coronavirus, reveló el empresario Víctor Fera, de la cadena Maxiconsumo.



"Se vendió más que en la última semana de diciembre. Pero tenemos la obligación de asegurar el abastecimiento y transmitir tranquilidad a la población. El abastecimiento está asegurado. Las fábricas están funcionando, nadie va a comer el doble y los stocks están muy altos", enfatizó el empresario.



Según Fera, en su cadena de mayoristas "vendimos mucho más. La gente se volcó a este canal porque quiere comprar cajas enteras de productos. Se vendió de todo", principalmente alimentos no perecederos y artículos de higiene.



En declaraciones periodísticas, el directivo resaltó que, frente a la pandemia, el Gobierno "está tomando las acciones necesarias, ya sean muy anticipadas o no".



También hubo una alta demanda de alcohol en gel: según Fera, este producto "se vendía a 60 o 65 pesos el frasco de 200 mililitros. No se cambiaron los precios. Aunque hay algún vivo que cree que con esto se va a salvar. Pero nos tenemos que salvar todos los argentinos, no es momento de especular".



Por su parte, el presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, evaluó: "estamos con muchísima demanda y compra de stockeo. Es como varios días previos a la Navidad juntos. Pero no hay probabilidad inmediata de desabastecimiento. Si sigue así, la podemos bancar".



"La compra de stockeo también llega a un límite. Hasta el momento no ha habido problemas con los pedidos nuevos a los proveedores. Puede faltar algún producto pero se puede reemplazar por otro similar", aclaró el dirigente, en declaraciones al portal Infobae.



El presidente Alberto Fernández anticipó que habrá controles para evitar la remarcación de precios en el contexto del avance del coronavirus, y sugirió "no tener miedo al cierre de negocios o al desabastecimiento".