El Central intervino para contener el dólar y habría vendido u$s 100 millones

El dólar con el recargo del 30% cotizó hoy a $84,11, el mismo valor del viernes, producto de la intervención del Banco Central, que habría vendido alrededor de US$ 100 millones según fuentes del mercado.En medio de una jornada convulsionada en los mercados financieros del mundo por el creciente temor a la expansión del coronavirus, la entidad que conduce Miguel Pesce monitoreó en forma permanente la actividad en la plaza cambiaria.Según un promedio publicado por la autoridad monetaria, el billete cotizó a $59,82 para la punta compradora y a $64,71 para la vendedora, apenas un centavo por encima del viernes anterior.Durante la semana pasada, el tipo de cambio acumuló un aumento de 57 centavos, y por eso el Central salió a controlar el valor de la divisa para evitar una brusca devaluación.En la plaza mayorista, donde operan grandes jugadores del mercado, el dólar cerró a $ 6.253, cinco centavos arriba de los valores registrados en el final del viernes pasado.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 291,3 millones, sin registrarse operaciones en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).De acuerdo con las fuentes consultadas, la autoridad monetaria habría vendido un poco más de US$ 100 millones para fortalecer la oferta de billetes."Intensa actividad oficial en el segmento de contado y de futuros tuvo la finalidad de acotar el movimiento del tipo de cambio", consideró el operador cambiario, Gustavo Quintana.