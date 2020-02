Coronavirus: China "blinda mercados" con u$s 174.000 millones

Filipinas confirmó la primera muerte por el nuevo brote de coronavirus fuera de China: se trata de un hombre de 44 años que viajó a Manila desde Wuhan, el epicentro de la epidemia que ya mató a 362 personas e infectó a otras 16.814, aunque 472 ya han logrado recuperarse. La mayoría de los afectados se concentran en China, aunque hay alrededor de 200 casos confirmados en casi 30 países.



Para China, terminar con el "demonio" del coronavirus ?como lo definió días atrás el presidente Xi Jinping? se ha convertido en la prioridad número 1 de un país que está atravesando por su peor tasa de crecimiento en las últimas tres décadas y ahora debe lidiar con un 'cisne negro' que ha paralizado gran parte de su actividad económica.



El banco central de China inyectó u$s 174.000 millones a través de operaciones de acuerdos de recompra inversa, para garantizar liquidez y contener los efectos negativos en medio de la epidemia. Además, los principales bancos chinos decidieron recortar las tasas de interés para créditos personales y pequeñas empresas en las zonas más perjudicadas por el brote.



Entre el gobierno central y los provinciales, China ya invirtió u$s 12.600 millones recursos sanitarios, sumado a la construcción en tiempo récord ?apenas 10 días? del hospital Huoshenshan.



Si bien el impacto del coronavirus todavía es difícil de medir, algunos calculan que la economía china podría caer entre el 2% y el 5% en los primeros tres meses del año. Varias fábricas ?por ejemplo, la de Tesla en Shanghai ? se vieron obligadas a cerrar temporalmente; mientras que Apple, que terceriza en China la producción del iPhone, perdió a sus proveedores de Wuhan, donde el gobierno decidió volver a extender las vacaciones tras el año nuevo chino.



La semana pasada el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que el virus podría obligar a las empresas a revaluar sus cadenas de suministro, devolviendo potencialmente algunos puestos de trabajo a EE.UU., donde Donald Trump se está jugando la reelección. De hecho, varias empresas ya comenzaron a evacuar a sus trabajadores de China.



El impacto también se siente en el comercio y especialmente en el turismo. Por la cuarentena, los viajes en tren cayeron casi un 80% respecto del mismo período de 2019 y la demanda de vuelos a China se desplomó a tal punto que varias aerolíneas decidieron suspender sus viajes.



Si bien la Organización Mundial de la Salud advirtió que por ahora no era necesario restringir los viajes y el comercio con China, ya se cancelaron unos 10.000 vuelos desde el inicio del brote y la república popular está cada vez más aislada.



Fuente: El Cronista.com.