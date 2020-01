Según CAME, la producción de las pymes industriales cayó 0,9% en diciembre

Según la Encuesta Mensual Industrial de CAME, entre 300 industrias pymes de todo el país, "en la comparación mensual la industria pyme creció 1,6% en diciembre, sin desestacionalizar".



De esta manera, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), que mide el desempeño mensual en la elaboración manufacturera de las pequeñas y medianas industrias (PYMIS) argentinas, se ubicó en 81,3 puntos, el diciembre más bajo desde que se comenzó a medir en 2008.



"Las empresas con menos de 50 empleados, más afectadas por la crisis, tuvieron una caída de 3,5% en su producción (frente a igual mes del año pasado). Aquellas con 50 empleados o más, en cambio, tuvieron un leve crecimiento anual de 0,8%", indicó CAME.



El informe se obtiene durante los primeros 20 días del mes en base a encuestas directas realizadas entre 300 pymes industriales del país por un equipo de 30 encuestadores localizados en las ciudades capitales del país, Gran Buenos Aires y Capital Federal incluidas.



En tanto, el subgrupo de firmas exportadoras exhibió "un aumento de 3,4% anual en su producción de diciembre, impulsada especialmente por industrias que venían con niveles de exportación más bajos y tuvieron un salto el mes pasado".



Según indicó la Confederación, "de los 12 sectores relevados, 4 crecieron en la comparación anual, 1 se mantuvo sin cambio y 7 cayeron".



Los sectores en alza fueron: Alimentos y bebidas con una suba anual de 2,6%, Calzado y marroquinería (+4,3%), Maderas y muebles (4,3%) y Productos Químicos (5,4%).



La encuesta mostró "sin cambios" los sectores de Indumentaria y productos textiles, que fue "el primer mes del año que no registró descenso".



En cambio, "cayeron fuerte en la comparación anual: Minerales no metálicos (-8,3%), Material de transporte (-10%), Productos electromecánicos, informática y manufacturas varias (-9,8%) y Papel, Cartón, Edición e impresión (-6,0%)".



De las pymes encuestadas, "muchas" declaran que están "sosteniendo el empleo a la espera de una reactivación, pero que hoy les alcanzaría con menos personal para atender el negocio, que se ha reducido fuertemente".



"En noviembre subió a 41,9% el porcentaje de empresas con rentabilidad positiva (desde el 38,9% en noviembre). A su vez, se mantuvo en 21,8% la proporción de industrias con rentabilidad negativa", señala el informe.



Respecto al uso de la capacidad instalada, la encuesta indica que "bajó levemente, de 64,3% en noviembre a 62,7% en diciembre".



Los sectores que están trabajando con menos porcentaje de su capacidad instalada fueron textil y productos electromecánicos e informáticos, ambos con 50%.



