Viviendas: el Gobierno hizo nueva propuesta para deudores de créditos UVA

Este proyecto busca dar una solución al problema y extender el beneficio que regía hasta este mes para parte de los deudores UVA. La diferencia continuaría siendo absorbida por el Estado, que pagaría a los bancos a través de un fondo estatal, un sistema similar al del plan Procrear.



Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación, informó vía Twitter: "El 21/11 elevamos proyecto de ley proponiendo un sistema de convergencia gradual evitando un ajuste inflacionario acumulado".



Y agregó: "No se trata solo de proteger a los deudores por la caída del salario frente a la inflación, sino también de mejorar la calidad del crédito hipotecario y asegurar la sostenibilidad del sistema y del instrumento en el largo plazo".



Este viernes, el presidente electo, Alberto Fernández, dijo que quería congelar las cuotas por seis meses. El Gobierno saliente lo que propone no es congelamiento, sino un proyecto que busque una actualización menor, paulatina.



Lo que el Ejecutivo quiere llevar adelante es que la diferencia que surja por el nuevo ajuste a partir de enero sea compensado por un fondo similar al actualmente vigente pero ampliado a todo el sistema financiero.



"Nuestra propuesta contempla compensar efectos negativos, no matar el sistema que posibilita que muchas familias tengan su casa. El desafío es bajar la inflación y recuperar el salario, un camino que iniciamos al ordenar las cuentas públicas y sentando las bases para el desarrollo", dijo Kerr.



En agosto, el Gobierno anunció un congelamiento del precio de las cuotas, que indexan por inflación, hasta diciembre. La diferencia fue absorbida por el Estado a través de subsidios.



Esta medida formó parte de una serie de iniciativas anunciadas por Macri para llevar alivio a la clase media, en un contexto de inflación ascendente y tras la fuerte devaluación del peso, desde la derrota del oficialismo en las PASO.



