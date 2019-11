Confirmaron el cierre definitivo de tabacalera: Afecta a más de 200 empleados

Foto: Confirmaron el cierre definitivo de tabacalera Crédito: El Litoral

Representantes de la empresa Massalin Particulares comunicaron ayer a los empleados, que se encontraban por finalizar el turno matutino, el cierre definitivo de la planta aduciendo que no se produjeron cambios respecto a la situación del 21 de octubre pasado, cuando esta había anunciado que se retiraba de la ciudad, tras lo cual la Nación dictó una conciliación obligatoria que evitó esto y la firma siguió con su producción. Atento a que finalizó ayer el plazo de esa mesa a nivel nacional, tal como anticipó ayer El Litoral, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia dictó el lunes otra conciliación obligatoria bajo su órbita y fijó una audiencia para este viernes 22 a las 11. Ayer tanto el titular de dicha área como el Intendente goyano ratificaron a este diario que la medida sigue plenamente vigente.



Sentimientos de angustia y tristeza por mantenerse el anuncio de la tabacalera de levantar su planta en Goya, con más de 200 trabajadores y familias en vilo, se entremezclaron con la muestras de fortaleza y optimismo que los operarios expusieron tanto al salir de la planta como a través de publicaciones en redes sociales. El denominador común fue que seguirán luchando para, de alguna manera, continuar trabajando en la industria en la que se desenvuelven hace varios años, en algunos casos hace décadas.



Los hechos

La directora Nacional de Producción de Massalin Particulares, Nadia Piskulik, informó ayer a los trabajadores, que habían finalizado el turno de las 14, que al no haberse producido cambios respecto al 21 de octubre último y tras finalizar la conciliación obligatoria impuesta por Nación, se producía el cierre de la planta Goya. Paralelamente, en la puerta familiares y amigos continuaron rezando y recibieron a los operarios con aplausos a medida que salían.



Horas antes, en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, se reunieron representantes de la empresa y de los sindicatos Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina, de Obreros del Tabaco de la Provincia de Corrientes (SOT) y el de Empleados del Tabaco de la República Argentina (Suetra).





En el acta firmado por las partes indicadas rubricaron "dos acuerdos marco sobre los temas en debate, los cuales ratifican en este acto y solicitan su homologación", y aclaran que los convenios "se realizan sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores incluidos. Asimismo, atento a que las pautas acordadas han logrado encauzar el conflicto originario de estas actuaciones, solicitamos a la autoridad administrativa laboral dé por finalizado el presente procedimiento y reserve las presentes actuaciones", expresa el documento al que tuvo acceso El Litoral de Corrientes.



El acuerdo firmado entre representantes de Massalin y Suetra manifiesta que "la empresa ratifica el despido sin causa por cierre del establecimiento de los trabajadores representados por el sindicato a partir del 21/10/2019, medida que por efecto de la conciliación obligatoria se hará efectiva en forma definitiva el 20/11/2019, procediendo en dicha fecha al depósito de las indemnizaciones de ley, cuya base considerará el incremento paritario del 10% pactado a partir del mes de noviembre de 2019".



Además de ello se constó que la tabacalera "ofrece un importe adicional equivalente al 40% del importe de los rubros de indemnizaciones (por antigüedad y preaviso)", así como la "cobertura de salud de los trabajadores, que a la fecha se encuentren registrados en la Nación como beneficiarios de la Obra Social de Empleados del Tabaco (Osetra), por el lapso de seis meses a partir del 20 de noviembre".



En tanto, desde el gremio sostuvieron el acuerdo que "ratifica la posición de mantener las fuentes de trabajo y la planta de Goya en normal funcionamiento. Sin perjuicio de lo expuesto y debido a que la oferta de la empresa mejora sustancialmente el mínimo legal, aceptan el citado ofrecimiento, manifestando que el mismo debe ser ratificado por los trabajadores". Añade que esto "se formalizará mediante acuerdos individuales a suscribirse en la Subsecretaría de Trabajo de Corrientes".



Orbita provincial

Tanto el subsecretario de la Provincia, Jorge Rivolta, como el intendente de Goya, Ignacio Osella, ratificaron ayer a El Litoral que "se mantiene vigente la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y la audiencia es el viernes 22 a las 11".



Por su parte, Osella indicó que "la empresa no está respetando esta instancia". A la vez, insistió en que "también estamos esperando la resolución de la Justicia sobre la presentación que hicimos por una medida cautelar respecto a la competencia desleal que esgrimía Massalin".



Por otro lado, apoderados de la firma presentaron ayer ante la Subsecretaría de Trabajo un escrito en el que indican que se "ha arribado a un acuerdo conciliatorio" en el marco de la conciliación dictada por la Nación, "por tal motivo esta parte considera respetuosamente que la conciliación obligatoria dictada en las actuaciones de la referencia deviene abstracta".



Además, ayer, también a las 19.30, ingresó en el área provincial mencionada una presentación que lleva la firma del secretario general del SOT, Fernando Coviella, en la que se señala que considerando que "la única planta afectada de la empresa es la que está en la ciudad de Goya y los trabajadores son todos en la provincia de Corrientes, es claro que la autoridad laboral de la Provincia es la competente para entender en la materia".



Al mismo tiempo, aduce que "la empresa no puede decir 'no voy a conciliar ni acatar la medida'. Si así lo hiciera, debe aplicársele todas las sanciones de rigor que pudieran estar vigentes".