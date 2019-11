Naftas descongeladas: Llenar los tanques cuesta más

Pero no sólo llenar los tanques costará más. Se sabe que los combustibles definen el costo de muchos otros productos.



¿Cómo se espera que impacte este nuevo aumento en la inflación de noviembre que se conocerá en diciembre? Y por otra parte, ¿qué medidas tiene pensado tomar el nuevo gobierno de Alberto Fernández para controlar los futuros aumentos?



Desde las estaciones de servicio informan que las ventas se mantienen, pero aumentaron en gran porcentaje los pagos que se realizan con tarjetas de crédito contra el pago en efectivo, que se encuentra en notable caída.



Pero todo indica que esta no será la última sorpresa del año en las pizarras de las estaciones.



En diciembre habrá otra suba, ya que además de esta recomposición gradual que el sector quiere hacer, el Gobierno ya avisó que ajustará los impuestos otro 6 por ciento.



¿A qué valor se llegará en enero de 2020 y qué puede suceder si se produce una nueva alza en el valor del dólar? La opinión de los panelistas El periodista Javier Aragón, informó que "si uno carga antes de que suba se ahorra alrededor de un litro y medio de nafta. Creció la venta de equipos de GNC, que para muchos es la opción. El tema es que hay que tener 70 u 80 mil pesos para comprarlo".



"El combustible va a seguir aumentando después de diciembre, esté quién esté en el gobierno. Fernández apunta a que uno de los motores de generación de dólares sea Vaca Muerta. Van a venir empresarios y petroleras y van a exigir condiciones. Eso significa también dejar el precio a una relación internacional, vienen a ganar plata", dijo.



Sobre el aumento de precios, indicó que "recorrí algunas verdulerías y hay cosas que han subido entre un 10% y un 100% antes del aumento de las naftas. Como no se puede stockear porque la fruta y la verdura se pudren, hay una gran especulación por parte de los grandes concentradores que hay en la región, como Santa Fe y Paraná".





El conductor del programa, Lalo Foncea aseguró: "Lo que sigue pasando es que cada vez que se conoce que va a subir la nafta, se generan esas colas interminables en las estaciones de servicios, unas horas antes de la hora 0".



"Se genera una psicosis", recordó.



Apuntó asimismo que "hay que entender las consecuencias de pagar más caras las naftas que trae aparejado todo este problema con las petroleras".



"Estamos hablando de los precios. ¿Hay alguna especie de especulación de los comerciantes? Por ejemplo, es decir, como la semana que viene va a subir la nafta la verdad que subo mis precios", dijo.





La periodista Luz Alcain manifestó: "Sabés lo que va a subir, pero lo ves, y decís ¿cómo?".



"Si no lo pagas en nafta lo pagas en el aumento de las cosas que vienen de la manos con el aumento de los combustibles", dijo.



La periodista Ana Tepsich recordó que esta "es la segunda vez en el mes que sube la nafta y viene otra para diciembre. ¿Alguien sacó la cuenta cuanto se ahorró cargando con el 5 menos antes de las 0 del jueves? Si cargas dos mil pesos de nafta te ahorrás cien pesos".



"Todo depende del bolsillo de cada uno", opinó Tepsich.



La periodista mencionó que esto "va a repercutir en las idas al supermercado. La dispersión de precios que hay es impresionante: por ejemplo, ayer busqué comprar bananas, no hallé en ningún lugar. Hoy, en una verdulería te la ofrecían a 150 pesos y dos cuadras más allá estaba a 100. La gente se abusa con los precios".





El panelista Mariano Kohan, dijo que "la energía es uno de los precios fundamentales de la economía. Fernández dijo que hay que ver cómo manejar ese tema. No puede ser que Argentina tenga los mismos precios igual que Chile y Uruguay que no tienen petróleo. El petróleo es nuestro".



"El 86% del petróleo que se está sacando en este momento en Argentina es convencional y antes de 2015. No se tiene que pagar a precio internacional como autorizó Macri ni tampoco pagarse en dólares. Quieren hacernos pagar los precios como si viviéramos en un país sin petróleo", indicó.



Asimismo, consideró que "va a tener que haber una negociación porque también están los aprietes de los petroleros. Está el productor de petróleo, el estacionero, las provincias y los trabajadores. Deben sentarse y ponerse de acuerdo en un precio que nos permita vivir a todos en Argentina".





El periodista Sebastián Martínez, manifestó que "aumentan las naftas y a los 15 días aumentan los alimentos y otros rubros. La política kircherista en energía no tuvo buenos resultados. Teníamos déficit en la producción de energía, teníamos que importar. No se exportaba energía ni gas durante el kirchnerismo. Antes éramos exportadores de petróleo y en esa época tuvimos que importar".



"Históricamente la nafta siempre valió cerca de un dólar. El problema es que estamos en una inflación que no se corta. Si tenés los precios internos presionados por la inflación el combustible no puede ir por detrás de la inflación", dijo.







El locutor Alejandro Abero, indicó que "se genera una psicosis cuando sube la nafta porque traslada a otras situaciones. Hay algo que no vemos mucho porque no somos una provincia petrolera. Esto originó la pérdida de 1500 puestos de trabajo. Al decreto Macri lo hizo antes de haber perdido en las PASO. Lo hizo por 90 días corridos y daba justo para terminar ahora, cuando terminaban las elecciones. A ese cálculo lo tomaron, en Vaca Muerta se levantaron 15 pozos, gente se quedó sin trabajo".



"El valor del dólar infiere mucho. Si tenemos la economía dolarizada totalmente no dependemos de nosotros. Podés subsidiar y tener un barril a 45 pesos, mientras afuera sale 55 pesos, vendés un montón pero después vas a tener que comprar porque no tenés. Hay una situación lógica de funcionamiento a futuro", dijo.



Asimismo, opinó que "a nivel supervivencia los argentinos somos especialistas. Automáticamente suben las naftas y uno sube los precios para cuidar lo suyo también. El tipo que vende un cajón de bananas y le sale un poco más barato, qué se le va a decir si aumenta el precio".