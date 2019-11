El dólar cedió $1,65 en la primera semana con nuevo cepo cambiario

El dólar avanzó hoy y cerró a $63,35, aunque en la semana acumuló un retroceso de $1,65 en medio de la vigencia de la profundización del cepo cambiario.El billete terminó a un promedio de $58,40 para la punta compradora y $63,35 para la vendedora, con lo cual sumó 13 centavos respecto del jueves.En Banco Nación fue ofrecido a $63,50, mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores de Banco Macro a $65.Por su parte, el dólar mayorista ganó ocho centavos y se ubicó en $59,75.El volumen negociado en el segmento de contado fue similar al del jueves al llegar US$ 344,953 millones.El blue registró una merma de $1,50 y operó a $67,50 en el circuito financiero informal de la city.El dólar "contado con liquidación" avanzó $1,20 hasta los $81,13.En tanto, la tasa de política monetaria registró un recorte al pasar el promedio diario de 68,002% a 67,033%.Con el fin de cuidar las reservas, luego de las elecciones la autoridad monetaria anunció una profundización en el cepo dado que los ahorristas desde octubre sólo van a poder adquirir US$ 200 mensuales por plataformas virtuales y US$ 100 en efectivo.A su vez, el jueves, el organismo que conduce Guido Sandleris decidió endurecer el esquema de control de cambios y limitó el uso de tarjetas en el exterior, mientras puso un tope de U$S 50 para adelantos en efectivo en el extranjero.Este viernes, comenzó a regir el nuevo cupo mensual para adquirir divisas, lo cual dio impulso a la moneda norteamericana, aunque las principales compras de la jornada fueron realizadas por entidades financieras oficiales.Según estimaciones de operadores, el Banco Central adquirió en torno a US$ 100 millones para fortalecer las reservas, que en octubre registraron fuertes pérdidas ante la demanda por cobertura y el retiro de depósitos frente a la incertidumbre económica.