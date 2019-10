Carnes y lácteos con aumentos: "Fueron por especulación", dijo supermercadista

Tras los resultados de las elecciones del pasado domingo, el Banco Central estableció un nuevo cepo para la compra mensual de dólares y de esa manera cuidar las reservas y evitar que la moneda se dispare.Consultado sobre cómo se comportaron los precios de los productos de la canasta básica, desde Supermercado Fontana, Andrés, indicó aque se registraron aumentos en algunos rubros, pero tienen que ver con la especulación."Si bien había rumores, en el inicio de la semana nos encontramos con nuevos precios en la carne vacuna, de cerdo y lácteos, que aumentaron entre un 12 y un 15 por ciento. El resto de los productos aún no han sufrido subas y esperamos que con la calma del dólar no pase a mayores", indicó.En tal sentido, Andrés mencionó que "indudablemente cuando aumenta el dólar, aumentan los precios, pero estos aumentos más que nada fueron de especulación".Los quesos y yogures fueron los que más aumentaron.El supermercadista mencionó que "día a día nos reunimos con los proveedores para tratar amortiguar de este aumento y no volcarlo tan bruscamente a las góndolas".Finalmente, y en relación al consumidor, explicó que "el cliente está preocupado y ya no llena su changuito; vive la diaria y nos preguntan por los aumentos y buscan ofertas. La venta no es como meses o años anteriores".