El FMI proyectó que Argentina tendrá una inflación de 39,2% en 2020

Para 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una leve desmejora del crecimiento global a 3,4%, un 0,2% menos que lo previsto en abril pasado, según su informe de Perspectivas de la Economía Mundial publicado este martes.



"Ahora bien, a diferencia de la desaceleración sincronizada, esa recuperación no es generalizada y es precaria. El crecimiento en las economías avanzadas disminuiría a 1,7% en 2019 y 2020; en tanto que el de las economías de mercados emergentes y en desarrollo repuntaría de 3,9% en 2019 a 4,6% en 2020", dijo.



Alrededor de la mitad de esa mejora es atribuible a la recuperación o a recesiones menos profundas en mercados emergentes sometidos a tensiones, como Turquía, Argentina e Irán, y el resto, a la recuperación de países cuyo crecimiento en 2019 fue significativamente inferior al de 2018, como Arabia Saudita, Brasil, México, India y Rusia.



El grupo de economías de mercados emergentes que han causado parte de la disminución prevista del crecimiento en 2019 y que gozarán predominantemente de la recuperación pronosticada para 2020 incluyen las que se han visto sometidas a tensiones agudas o las que exhiben un desempeño inferior al promedio.



"En particular, Argentina, Irán, Turquía, Venezuela y países más pequeños aquejados por conflictos, como Libia y Yemen, vienen experimentando dificultades macroeconómicas muy graves", señala el resumen ejecutivo del informe del Fondo.



Otras grandes economías de mercados emergentes -Arabia Saudita, Brasil, México y Rusia, entre otras- crecerán en 2019, según los pronósticos, alrededor de 1% o menos, considerablemente por debajo de los promedios históricos.



En India, el crecimiento se moderó en 2019, dado que la incertidumbre regulatoria en el ámbito empresarial y ambiental, sumada a las inquietudes en torno a la solidez del sector financiero no bancario, afectó negativamente la demanda.



El afianzamiento del crecimiento a partir de 2020 en India y en estos dos grupos (que en algunos casos implica una contracción continua pero a un ritmo menos marcado) es el factor determinante detrás del pronóstico de un repunte mundial.



Proyecciones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía de la Argentina se desplomará 3,1% este año con una inflación del 57,3%, mientras que el panorama para 2020 es menos oscuro.



"La contracción en Argentina continuó a través del primer semestre del año, aunque a un ritmo más lento, y los riesgos para el futuro van a la baja a pesar del fuerte deterioro de las condiciones del mercado", dijo el organismo.



El análisis y las proyecciones del organismo se conocieron a través del Panorama Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) dado a conocer este martes en la ciudad de Washington, en el inicio de la Asamblea Anual.



El Fondo dijo que la economía del país cayó 2,5% en 2018, se reducirá 3,1% en 2019 y caerá 1,3% en 2020.



Asimismo indicó que el saldo de la cuenta corriente registrará un déficit del 1,2% del Producto Bruto Interno este año y alcanzaría un superávit el 0,3% en 2020.



En materia de inflación, el Fondo Monetario estimó que los precios terminará el 2019 con un alza del 57,3% y acumularán una suba del 39,2% a lo largo de 2020.



En ese contexto, el desempleo que ascenderá hasta el 10,6% en diciembre de este año y podría bajar al 10,1% en 2020.