Ventas de electrodomésticos bajaron entre "40 y 45 por ciento" en 16 meses

El CEO del Grupo Newsan, Luis Galli, indicó que el sector de electrodomésticos registró una caída acumulada de las ventas en torno al "40, 45 por ciento" durante los últimos 16 meses.



En ese sentido, subrayó que en el comportamiento del consumidor impacta "el estado de ánimo", entre otros factores.



Consideró que las expectativas respecto de lo que sucederá con el trabajo en el corto plazo influye a la hora de decidir si comprar o no un electrodoméstico.



Destacó que también influye el valor del dólar y la tasa de interés por su relación con la financiación.



"El entorno del sector viene arrastrando una caída de 40, 45 por ciento en los últimos 16 meses en unidades", puntualizó el CEO del grupo que maneja marcas como Noblex y Philco.



Señaló que del contexto dependerá si en el consumidor hay "comportamientos compulsivos u objetivos".



En tanto, alertó que hay "fabricantes que están cayendo y no están soportando la crisis", mientras sostuvo que "el entorno financiero en los últimos días ha sido difícil de manejarlo".



El empresario criticó que en la presión tributaria en la Argentina es "insostenible" y aclaró que "por la vía del ajuste no da más".



En declaraciones a FM Milenium, resaltó que para reactivar el consumo, luego de los concursos lanzados durante el Mundial, Noblex decidió poner en marcha una iniciativa que promete a quienes compren un equipo de audio devolver el dinero, si adivina cuántos puntos de diferencia habrá en las elecciones presidenciales entre los candidatos Mauricio Macri y Alberto Fernández.