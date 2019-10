Tarjetas: Se encarece el pago en cuotas y cuadruplica el precio del producto

Crece el costo financiero

Crece la morosidad

Caída de ventas

Sostenerse con el crédito

Hay que tener cuidado con tentarse de pagar en cuotas., anunció nuevas tasas de financiación: pasó de tener un costo financiero total del 180% anual a uno del 210% para las dos cuotas,. Lo que sí es muy conveniente, en cambio, es la tasa del Ahora 12 del 25% de costo financiero total,Por lo tanto, quien adquiere un producto en doce pagos termina pagando el triple luego de un año.Si bien el programa Ahora 12 sigue vigente para las tarjetas emitidas por bancos,Es que sus usuarios o bien no califican para los bancos, o los límites que se les asignan resultan insuficientes. Además, en una tarjeta no bancaria, el costo del 200% resulta, en muchos casos, impagable.Damián Di Pace, director de Focus Market,, tanto en tarjetas de crédito como en personales, se incrementó y está en los niveles más altos desde 2007.Además, recalca que las ventas minoristas están cayendo 18% según CAME, y las operaciones que, sobre todo en cadenas de tiendas minoristas, que usan este tipo de instrumentos para financiar a sus clientes"."El consumidor, en tanto, al aceptar este CFT en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y caída de los ingresos, le puede generar una mochila de plomo,, generando una situación de restricción al crédito mayor", alerta Di Pace.El consultor financiero Martín Mazzeo cree que, "con la inflación que no da respiro, y el dólar corriendo a más del 70% de TNA,. Esto es aprovechado por los emisores que, por un lado, deben compensar la mora y, por el otro, también precisan tomar crédito a tasas cada vez más altas".Para Miguel Zielonka, director de Econviews, las emisoras están tratando de evitar que la gente vaya a plazos más largos, porque el aumento es más importante en 24 cuotas: "Al aumentar la morosidad y el riesgo de recobrar el dinero,de que las tasas pasivas de corto plazo estén bajando algo con las Leliq". Fuente: (El Cronista).-