Empresa entrerriana concretó la primera exportación directa de cítricos a la UE

Guillermo Toller, miembro de la empresa Toller Hermanos SRL, comentó que "ya se realizó en parte el negocio y estamos trabajando con un par de contenedores más. Esta operación surge de un contacto que realizamos en la feria de Berlín, en el mes de febrero, donde participamos con un stand con naranjas para destino industrial. Luego de esto concretamos el primer empaque los primeros días de septiembre y ya llevamos cinco contenedores enviados".



Consultado por la frecuencia de exportación, el empresario expresó que "es la primera vez que exportamos, puntualmente a Suecia", y destacó el valor de haber participado en la feria, por "el contacto que uno logra ahí, en las reuniones y conversaciones con posibles clientes, así como en el post feria".



"Cuando el comprador se acerca porque te ha visto en la feria, ha probado la fruta, te buscan por internet, es allí donde surgen negocios; también cuando hemos vuelto de la misma. La participación es muy positiva, más que nada por el hecho de que uno se está dando a conocer al mundo", subrayó Toller.



Respecto a las características de su firma, Toller precisó que "somos seis hermanos que trabajamos en una empresa netamente familiar. La Secretaría de Producción, a través del área de Promoción de Exportaciones, siempre nos ha invitado a todas las ferias que van surgiendo; la última fue una invitación a Colombia debido a que hubo una apertura en el mercado".



Luego comentó que "nosotros no tenemos personal dedicado a comercio exterior, somos una empresa chica y es por ello que valoramos mucho el aporte del Estado provincial, sobre todo en lo que respecta a costos internos, ya que debemos competir con empresas de otros países con economías diferentes a la nuestra. El apoyo gubernamental para las participaciones en las ferias nos ayuda a no quedar afuera a la hora de generar el costo y competir con otros países más competitivos", advirtió.



Agregó que en su empresa "tenemos una planta fija permanente de 45 empleados, sumados a unos 90 empleados más tercerizados, los cuales son mano de obra no calificada, que es la primera en quedar fuera del mercado laboral".



Cabe destacar que la empresa es una pyme que produce cítricos sobre 500 hectáreas propias y alquiladas, que años atrás montó su propia planta de empaque y que ahora se dedica también al negocio de la exportación en forma directa, sin intermediarios.



Más adelante, Toller dijo: "Negocios para hacer hay un montón, hay que saberlos buscar. Las oportunidades siempre están. Con la devaluación que tuvimos somos un poco más competitivos. No es imposible la competencia en el exterior, aunque no resulte nada sencilla. Hay que tener claro que nosotros en el mundo somos un oferente más, y este es un trabajo que requiere tiempo y tenacidad, como también precio".



Al respecto, hizo notar que "en toda cadena, tenemos la mano de obra y todos los insumos son dolarizados, además de una carga impositiva muy alta. Además, hay nuevos competidores en el mundo que hace 15 años no estaban. Perú es un caso, es el productor casi número uno en mandarinas, con costos mucho más bajos. En naranjas, competimos directamente con Sudáfrica, que produce muchas más toneladas por hectárea que nosotros. Hay que mirar un poco la exportación y después el mercado interno, que es muy grande y en el cual tenemos distribución en casi todo el país. Ahí necesitamos que mejore el poder adquisitivo de toda la gente para que consuma el cítrico".



Apoyo gubernamental e importancia de las economías regionales



Respecto a la novedad de esta exportación, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, valoró la importancia que tienen los productores entrerrianos en lo que refiere al crecimiento de la provincia.



"Tal lo ha expresa siempre el gobernador Gustavo Bordet, el Estado debe estar presente apuntalando y cooperando para el crecimiento de todos. Las economías regionales suman cada vez más, como así también los pequeños emprendimientos que son muy importantes en estas épocas que estamos viviendo. Tenemos una provincia con una extensión muy valiosa, con puertos, con rutas y caminos que nos llevan a poder hacer una buena distribución de la producción y además con mucho valor agregado. Ese valor agregado es el que debemos potencializar y también continuar trabajando para allanar los caminos a los productores, brindándoles herramientas legales para que las economías regionales sigan creciendo", destacó el funcionario.



Por último, Gabás señaló: "Entre Ríos se va a poner en marcha en función de las políticas que lleve adelante el gobierno nacional. Las provincias dependen de las macropolíticas fiscales y económicas y eso tiene un efecto en cada territorio: si a nivel nacional hay un orden en sus cuentas públicas, en la política productiva y económica, lógicamente eso va a tener un impacto positivo en nuestra provincia. Ojalá que efectivamente se reactive el consumo interno, se reactive la industria, que se empiece a generar valor agregado y sobre todo empleo, que es lo que necesitamos todos los argentinos".



Trabajo articulado y ferias internacionales



Por su parte, el titular del Área de Promoción de Exportaciones, Santiago Escales Migliore, indicó que "tal como nos ha instruido el gobernador Bordet, asistimos constantemente a las pymes entrerrianas que buscan exportar, ya sea a través de actividades para promocionar los productos o servicios; y también en gestiones, más técnicas relacionadas al comercio internacional".



"Puntualmente esta primera exportación de la empresa familiar Toller es para destacar por el esfuerzo realizado por la empresa en concretar un negocio en el corto plazo", dijo y resaltó las oportunidades que brinda el participar en las ferias, "en este caso la Fruit Logística de Berlín este año, como un excelente instrumento de promoción; hoy en día en un mercado altamente competitivo y completamente globalizado nuestras empresas deben estar presentes en estos eventos que concentran la oferta y la demanda y el gobierno debe ser un facilitador de esta interacción", finalizó el funcionario.