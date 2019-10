Acevedo se retiró de un evento con Macri y el Presidente se lo recriminó

El presidente Mauricio Macri no pudo esconder su tensión con el titular de la UIA, Miguel Acevedo, esta tarde durante el 12° coloquio de la entidad de Córdoba. El titular de la central fabril se retiró del evento sin escuchar al primer mandatario y éste no se lo dejó pasar: "Este encuentro se lleva adelante gracias a algo central para el desarrollo de un país. Algo que quizás no valoramos suficiente hasta que falta: me refiero al diálogo", expresó en tono de campaña Macri.



Tras exponer su enojo, el mandatario aprovechó ese escenario para lanzar propuestas destinadas a pymes y monotributistas que fueron aplaudidas por los concurrentes.



Acevedo ya había mostrado diferencias con la Casa Rosada dos semanas atrás. El titular de la UIA rechazó en ese momento que sea viable un bono de $ 5000 para trabajadores del sector privado. Sin embargo, la medida que promovió el ministro de Producción, Dante Sica, vio la luz. Luego, la última semana, Acevedo se reunió con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien ganó las PASO por 4 millones de votos.



Esta tarde, en la UIA de Córdoba, Acevedo le exigió medidas al Gobierno en el corto plazo para contener precios y salarios. El empresario se retiró antes de que llegue Macri porque, según explican en la UIA, tenía que regresar a Buenos Aires. A pesar de esto, el Presidente, quien había sido recibido en el aeropuerto por el gobernador peronista, Juan Schiaretti, expuso su malestar con el titular de la cámara empresarial.



Cronista.com.