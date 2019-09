Preocupa en Gualeguaychú la caída del empleo forman en la construcción

Foto: Para la Uocra será difícil poder terminar la obra del Hospital Bicentenario Crédito: El Argentino

El secretario general de la Uocra Gualeguaychú José Tofolón, manifestó que la terminación de los pabellones restantes del Hospital Bicentenario "será muy difícil poder terminarlo" porque "tanto el Gobierno Provincial, como el Gobierno Nacional no tienen fondos para concluirla". Por la falta de nuevas licitaciones de obra pública, el 80 por ciento de los trabajadores afiliados al sindicato no tienen un trabajo formal, publica el diario El Argentino.



La crisis golpea con fuerza en la industria de la construcción local al igual que todo el país. Las ventas de los insumos para la construcción cayeron un 7,5% en agosto, en comparación al mismo mes del año pasado. Si la comparación es con julio de 2019, los volúmenes cayeron el mes pasado un 4,01% desestacionalizado. Estos datos fueron informados a través del Índice Construya (IC).



"Desde la Uocra Gualeguaychú ya en 2015 veíamos un panorama muy complejo para la industria de la construcción, dado que no se veían publicaciones de licitaciones a mediano plazo, esto va en desmedro del sector de la construcción en la provincia. Ahora vemos que con el recorte del presupuesto los gobernadores, y muchos intendentes tuvieron que paralizar obras que tenían programadas, es una situación preocupante. Este escenario amerita que tanto la Cámara Empresaria de la Construcción de Entre Ríos como la Uocra se reúnan para solicitarle al Gobierno Provincial que declare la emergencia en la construcción", remarcó el secretario general de la organización gremial José Tofolon.



"El panorama en Entre Ríos es muy malo en cuanto a la generación de obra pública sobre todo de viviendas. En Córdoba hay ocupación plena por la gran inversión que hay del Estado, pero aquí venimos haciendo barrios de viviendas de diez a 15 unidades, lo que no refleja la necesidad que tienen los trabajadores, como tampoco hay licitaciones de obra pública en lo inmediato que nos alivien la situación".



En tanto aseguró que: "Los frentes que hoy están en marcha como la puesta en valor del Colegio "Luis Clavarino" ya entró en una etapa en la cual no se necesita tanta mano de obra, y en la restauración de la Escuela Rocamora, el ritmo bajó, pero tampoco ocupa a muchos trabajadores, porque hay posibilidades de que los pagos de certificados de obra se demoren o se frenen por falta de recursos".



En cuanto al sector privado, Tofolón indicó que "lo único que se está moviendo son los fideicomisos, pero el ritmo de construcción va de acuerdo a la reunión de fondos de los que integran el pozo. Esto hace que el trabajador tenga que salir a trabajar por cuenta propia en un mercado informal desprovisto de las condiciones mínimas de seguridad que pone en riesgo la vida de la persona".



El titular de la UOCRA Gualeguaychú señaló en cuanto a la terminación de obra del Hospital Bicentenario que: "Pienso que va a quedar como está y lo que falta completar será muy difícil de hacerlo, es una obra con alto riesgo de no ser terminada como fue proyectada en su principio porque tanto el Gobierno Provincial, como el Gobierno Nacional no tienen fondos para concluirla. El panorama lo vemos cada día más complicado. El trabajador quiere llevarse el pan por su esfuerzo, hoy tenemos parado el 80 por ciento de los 800 operarios que estaban ocupados en los distintos frentes de obra pública que se fueron terminando y no pudieron reubicarse laboralmente porque no hubo más licitaciones".