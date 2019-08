Uruguay analiza la importación de carne vacuna argentina

La dificultad que ven desde ese país es la devaluación del peso argentino y la inestabilidad cambiaria y política que mantiene "quietos" a los productores nacionales.



Algunos operadores están sondeando permanentemente el mercado argentino, buscando la oportunidad de importar cortes bovinos para vender en el abasto. Argentina y Uruguay mantienen el mismo status sanitario y la puerta de vaivén está abierta. No es la primera vez que entra carne argentina y viceversa, cuando los precios lo permiten (Uruguay es un fuerte exportador de asados a algunas provincias del litoral).



En la medida que los precios lo justifiquen no está descartada la posibilidad de traer algunos cortes para abastecer el mercado interno.



Hoy el grueso de las importaciones de carne desosada, madurada y envasada al vacío, proviene de frigoríficos habilitados para la exportación en Rio Grande do Sul. Son cortes que ya están aceptados por el mercado interno uruguayo y provienen de razas británicas y sus cruzas. También ingresan otros cortes bovinos -en iguales condiciones- desde Brasil central, los que también han tenido buena aceptación en las cadenas de supermercados y carnicerías. Hay grupos frigoríficos que están trayendo carne de Brasil y Paraguay y también algunos abastecedores de gran peso en el mercado local.



Uruguay es un neto exportador de carnes y tiene habilitados mercados de alto valor -Japón, Corea del Sur y otros como China- a los que los frigoríficos brasileños y argentinos aún no pueden vender o en el caso de China, están comenzando a colocar sus cortes. Eso ofrece la posibilidad -al igual que Estados Unidos, México y otros países- de valorizar la carne procedente del ganado uruguayo e importar carne más barata para abastecer el mercado interno.



El problema que se presenta hoy para importar carne de Argentina es la inestabilidad de la moneda (peso argentino) frente al dólar y el hecho de que algunos frigoríficos están exportando carne a China y esa es su prioridad.



Hasta que la moneda argentina no se estabilice -incluso la renuncia del ministro de Economía de Macri provocó nuevos movimientos- los productores no están vendiendo ganado o sólo lo hacen por necesidades financieras.



"Para pensar en importar carne de Argentina, primero hay que esperar a que se vuelva a ordenar el mercado", aclaró a El País una fuente vinculada a la exportación e importación de carne. Hoy en ese país la venta de carne en el mercado interno está algo resentida porque el consumidor tiene menor poder adquisitivo, pero una vez que el mercado vuelva a estabilizarse, el mercado también se moverá. Los argentinos son fuertes consumidores de carne bovina y eso pesa bastante al momento de medir los volúmenes de su mercado interno.



La diferencia de precios que hoy tiene el ganado vacuno argentino -quedó como el más barato de la región-, es lo que alimenta la esperanza de algunos importadores uruguayos de traer algunos cortes destinados al mercado interno. Al cierre de la semana en el mercado ganadero de Liniers, la demanda mostró que tiene necesidades de abastecimiento y hubo subas de 10% en las categorías más buscadas. Esa suba de valores del ganado también fue por la movida del dólar. (Rurales El País)