Sector citrícola, preocupado por casos de HLB en la zona

El sector citrícola de nuestra región continúa preocupado ante los casos de HLB (Huanglongbing) positivo que se registraron. En este sentido, las instituciones afines al sector está llevando a cabo un trabajo de prevención mediante monitoreos, así como también la erradicación de las plantas enfermas.



El presidente de la FeCiER (Federación del Citrus de Entre Ríos), Ariel Panozzo Galmarello, manifestó que "desde hace varios años las instituciones venimos reuniéndonos y trabajando, así como también les mostramos a los productores estas tareas que se realizan. Lo que nos está faltando, es que los productores entiendan lo importante que es capacitarse y conocer acerca de la enfermedad. Este paso nos está costando un poco porque los productores siguen reacios, dado que hace dos años no teníamos esta enfermedad, pero en la actualidad el panorama es muy complejo".



"Anoche (por este lunes), tuvimos una reunión de comisión directiva de nuestra Federación con referentes del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el SeNaSa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria); porque el panorama es preocupante y siguen apareciendo casos, tanto en la zona de contingencia como afuera de la misma", explicó a CHAJARÍ AL DIA el referente citrícola.



Luego señaló que "este jueves tendremos una reunión con la ministra Romero, porque días atrás le informamos a Alvaro Gabás (secretario de Producción de Entre Ríos) acerca de esta situación. Necesitamos ampliar los monitoreos y contar con más gente capacitada. Sabemos que si salimos a busca, seguramente nos encontraremos con más casos, y no solamente en Villa del Rosario".



"Siempre dijimos que, cuando apareciera el HLB, las cosas se iban a complicar. La realidad nos está demostrando que la enfermedad es así, y que cuando comienzan las heladas, las mismas empiezan a manifestarse más intensamente", referenció.



También Panozzo Galmarello indicó que "cuando hace frío e incluso hay heladas, en las plantas no circula debidamente la savia, y lo que hace el HLB es similar a lo que hacen algunas enfermedades en las personas, a quienes se les 'tapan las venas'. La planta afectada se 'ahoga', y la enfermedad se empieza a manifestar mucho más rápido".



"Hoy estamos trabajando más fuertemente, y por eso todas las Asociaciones de Citricultores comenzarán a armar grupos para trabajar (?) Pedimos que todos los productores tomen conciencia con respecto a la enfermedad porque, lamentablemente, tenemos gente que aún sigue descreyendo de la misma", insistió. La citricultura y la economía en la actualidad Al hacer mención a la situación económica compleja por lo que está atravesando nuestro país actualmente, y cómo afecta la misma a la citricultura, Panozzo Galmarello expresó que "ya estábamos complicados anteriormente, pero estos vaivenes que estamos teniendo en estos momentos, sin dudas nos están golpeando".



"Cuando tuvimos la oportunidad, les planteamos esta situación a Etchevehere (Luis Miguel, ministro de Agroindustria) y a Sica (Dante (ministro de Producción y Trabajo de la Nación). Dentro de un mes aproximadamente, nosotros iniciaremos la cura en época de floración, y esto beneficiará a las frutas que se cosecharán el año que viene", explicó Panozzo Galmarello. Asimismo, comentó que "toda esta 'movida' que hay con el dólar y los cambios en los precios, nos perjudicarán porque, actualmente, son pocos los comercios que venden productos químicos a un mismo precio hoy u otro día".



"No sabemos realmente lo que pasará el año que viene, porque estamos viviendo una situación muy complicada (?) Pasaron las elecciones, y volvimos a llamar a las autoridades nacionales para tener reuniones de carácter urgente con Etchevehere, pero aún no tuvimos contestación alguna. También le estamos pidiendo al gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, urgentes reuniones, y no solamente por la difícil situación económica, sino también por el HLB", sostuvo.



Más adelante, dijo que "esperamos ser escuchados y que los gobernantes empiecen a tomar cartas en el asunto para darnos algunas herramientas que eviten que, el que viene, sea aún más complicado de lo que seguramente será".



"Cuando no se puede hacer un trabajo fitosanitario bueno, las frutas no tiene buena calidad. Además se presentan diversas enfermedades, tal es el caso de la mosca de las frutas, el HLB y otras", explicó. Luego dijo que "tendremos problemas fitosanitarios graves. Ojalá que los funcionarios comiencen a escucharnos".