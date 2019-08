Reclaman que la AFIP suspenda cobro de intereses

Tributaristas reclamaron que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenda el cobro de intereses y multas de las empresas que tienen planes de pago o que piensan ingresar en las nuevas facilidades a 10 años anunciadas por el Gobierno. El reclamo cobró fuerza, en razón de que los profesionales del sector y las pymes consideran que se tendría que adoptar una moratoria, porque esta incluye condonación de deudas. El problema es que tal decisión requiere de aprobación del Congreso, con la consecuente demora. El pedido de los profesionales apunta a que aún en el marco de los planes vigentes se pueda tener un efecto similar.



El abogado tributarista Diego Fraga consideró que "el plan de pagos que presentó la AFIP, aunque tenga plazos razonables sirve de poco para las empresas que están en situación crítica".



"Para aliviar verdaderamente a las pymes debería aprobarse una moratoria con condonación de multas y parte de los intereses, que son gran parte de la mochila. Es cierto que su aprobación debería ser realizada por el Congreso, pero el Poder Ejecutivo tiene herramientas como para postergar la percepción de los intereses y las multas que luego condonaría el Congreso", añadió Fraga. Así consideró que "el fundamento sería que se enviará un proyecto al Congreso y si este no lo aprobase, se deberían cobrar más adelante".



Ezequiel Passarelli, de SCI Group, afirmó que "esta bien la idea de que la AFIP pueda suspender el cobro de los intereses y multas hasta que se pueda sancionar una ley de Moratoria". El asesor impositivo de empresas se quejó de que el gobierno en algunas medidas usa la vía del decreto y en otras no lo hace con el argumento de la necesidad de la ley.



El tributarista Sebastián Domínguez afirmó que "la AFIP no puede condonar intereses o multas, pero podría tomar medidas para que tengan el mismo efecto". En ese sentido dijo que una manera "seria que ponga una tasa de interés baja". En ese esquema se podría incluir capital, intereses y multas pero "pone un interés del 1% mensual y entonces eso al final se licúe con la inflación o el paso del tiempo". Domínguez aclaró que "la otra opción es manteniendo la tasa actual, imputar los intereses en el plan de pago hacia el final, en las últimas cuotas, en un sistema donde en las primeras se paga el capital y eso da tiempo para sancionar en el Congreso una ley".



Iván Sasovsky, titular del estudio Sasovsky y Asociados, consideró que "si bien una moratoria tiene que ser aprobada en el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene potestad de administrar los vencimientos a lo largo del año, por lo tanto puede posponer el pago hasta tanto se sanciona una ley". (Ámbito Financiero)