Producción de combustibles cayó 6% en los primeros cinco meses del año

La producción de combustibles alcanzó los 9,02 millones de metros cúbicos en los primeros cinco meses del año y cayó 6% respecto del mismo período del 2018, según un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). Con los registros de junio, el indicador mantiene la caída que arrastra desde el segundo trimestre del año anterior.



En los primeros cinco meses del año se comercializaron 10,106 millones de metros cúbicos, que representa una caída del 3,1% frente al mismo período del 2018.



En junio continuó también la sustitución de la nafta premium por la súper y se derrumbó 24,6% su comercialización entre enero y junio, aunque registró un aumento del 3,9% en forma interanual.



Las exportaciones de energía se ubicaron en los u$s 1.895 millones en el acumulado a mayo último y crecieron 9,4% en comparación con el mismo período del año previo.



El incremento de las ventas al exterior estuvo impulsado por los carburantes, entre los que se destacó el fueloil, y de las exportaciones de gas natural hacia Chile, según el informe de IES.



Por su parte, las importaciones treparon a los u$s 1.872 millones en el acumulado a mayo último, y cayeron 24,7% en la comparación interanual.



A junio pasado el saldo de la balanza energética registró un superávit de u$s 23 millones en los primeros cinco meses de 2019, por lo que revirtió el déficit de u$s 752 millones registrado en el mismo período de 2018.



Según la consultora, si se sostiene la actual dinámica del comercio exterior de energía, con incremento de las exportaciones y una contracción de las importaciones, es posible que se alcance el mejor registro desde 2010, cuando se registró un superávit de u$s 1.762 millones.



El director de IES, Alejandro Ovando, consideró que "el excedente productivo seguirá destinándose a la exportación que, junto a la sustitución de las importaciones de gas natural, GNL y petróleo, promueve una mejora del saldo comercial".