Zanella, en crisis: cerraría otra fábrica e incluso venderían la empresa

En 2014, el fabricante de motos Zanella se radicó en Mar del Plata con el objetivo de incrementar su producción.



Allí, ensamblaría sus modelos más recientes y los más demandados por los consumidores. Pero esa esperanza inicial que tanto contentaba a los altos directivos de la firma se diluyó con el correr del tiempo.



Con 71 años de presencia en la industria y encabezada por el ingeniero suizo Walter Steiner, la automotriz atraviesa desde hace años problemas económicos y financieros que la llevaron a reducir parte de su plantel en las cuatro fábricas que posee en el país (además de Mar del Plata, tiene otra en la provincia de Buenos Aires en Caseros, y dos más en el interior: una en San Luis y otra en Córdoba).



Así, se suma a la lista de empresas que, afectadas por el contexto recesivo que vive la Argentina, se reestructuran para intentar sobrevivir.



Recientemente, la compañía anunció el cierre de su planta marplatense, que cesará su actividad el 31 de julio próximo. "Ya se trabajaba con jornadas reducidas y había suspensiones programadas. Además, pagaban apenas el 70% de los sueldos", destacaron desde la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa ciudad.



Asimismo, en las últimas semanas, despidieron en San Luis a 45 trabajadores de un total de 104 operarios, a pesar de que los delegados gremiales dicen haber llegado a un acuerdo.



Para impedir nuevas desvinculaciones y preservar la fuente laboral de los demás empleados, el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación dictó a comienzos de mes la conciliación obligatoria, que, aclararon, finalizará el próximo 23 de julio.



Según trascendió en las últimas horas, ahora se suma la posibilidad de que baje las persianas otro establecimiento fabril,el que está situado en la localidad cordobesa de Cruz del Eje, que actualmente funciona con un nivel "mínimo" de producción.



"Tenemos conocimiento de que en Mar del Plata y San Luis despidieron a algunos compañeros. Quisieron hacer lo mismo acá en Córdoba luego de que se dispuso la conciliación obligatoria, pero este proceso no se los permitió", detalló Rubén Urbano, delegado de la UOM en esa provincia. "No vamos a pedir la prórroga de la conciliación. Vamos a intentar trasladar las negociaciones a Córdoba", afirmó.



"Previo a la conciliación, se abrieron retiros voluntarios, que en realidad no lo eran, ya que ofrecían menos del dinero que les correspondía a los trabajadores, es decir, menos del 100% de la indemnización total", comentó Urbano.



Extraoficialmente, fuentes allegadas a la empresa y el sector aseguraron que se estaría evaluando la venta de Zanella como así también la solicitud de un crédito financiero, rumores que ya circulan desde el año pasado. "Nos vamos a enterar de la decisión final cuando la empresa nos comunique sus planes, al término de la conciliación obligatoria", adelantó Urbano.



En tanto, Lino Stefanuto, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), prefirió no hacer declaraciones sobre el tema, aunque se refirió a la crisis que enfrenta el segmento. "Las ventas se desplomaron cerca del 45% interanual en junio. Esperamos que se reactive el consumo con el Plan Ahora 12 y 18, y los descuentos que se están ofreciendo", expresó el titular de la entidad.



Desde la semana pasada, se pueden adquirir motos cero kilómetro de producción nacional y de hasta $ 120.000 en 12 y 18 cuotas sin interés. Asimismo, quienes opten por abonar al contado o con otro tipo de financiación modelos de hasta $ 300.000 lo harán con una bonificación del 10% del precio de lista.



Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la venta de motocicletas cayó un 20,8% con respecto a mayo y un 44,5% en comparación con junio del año pasado. La comparación de los primeros seis meses contra el mismo período del 2018 muestra un descenso del 49%.



Zanella es la tercera marca más demandada del mercado, detrás de Honda y Motomel. De capitales locales, nació en 1948 como una fábrica de aberturas y más tarde incorporó la producción de accesorios y repuestos. A fines de la década del '50, comenzó a comercializar sus primeras unidades.



Cronista.com.