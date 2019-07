El dólar subió a $ 43,78 y anotó su segundo avance en fila

Con la oferta deprimida y la misma tendencia compradora instalada ayer, el dólar avanzó 37 centavos este martes a $ 43,78 y alcanzó su valor más alto desde el 28 de junio en bancos y agencias de la city porteña, según Ámbito. Sucedió en una rueda con la intervención oficial en el mercado de futuros que morigeró la escalada del billete verde.



En el Banco Nación, en tanto, el dólar ganó 20 centavos a $43,60 (en el canal electrónico se consiguió a $43,55).



Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ascendió 26 centavos a $42,66.



"La recuperación de los precios del dólar en el segmento mayorista se mantuvo por segunda jornada consecutiva, pero esta vez con un alza suavizada por la presencia oficial en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros", resaltó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



Cabe recordar que finalmente el FMI autorizó al Gobierno a realizar contratos de dólar futuro por hasta u$s3.600 millones. La decisión implica para el Banco Central, pasar de los u$s1.000 millones existentes como límite a un nuevo máximo a septiembre próximo.



Se trata de medidas que habilitan mayor capacidad de acción al Gobierno en momentos donde el tipo de cambio ha borrado las bajas de las últimas dos semanas.



Los precios mínimos del dólar en la jornada se anotaron en los $ 42,40 con la primera operación pactada, el mismo valor registrado en el cierre anterior. Sin embargo, la inercia compradora instalada en la primera rueda de la semana se mantuvo, ejerciendo una presión sobre los precios que anotaron subas escalonadas hasta tocar máximos en los $ 42,73.



El volumen total operado fue de u$s677 millones, un 3% menos que el lunes.



"El dólar mayorista siguió con la misma tónica de coberturas para cambios de carteras, tanto en pesos como en dólares, para inversiones de Letes - exclusivamente en dólares - o en Lecap en pesos, a distintos plazos", señalaron desde ABC Mercado de Cambios.



En ese sentido, agregaron que el alza estuvo vinculada a que quedó un sobrante de $13.201 millones de la licitación de leliq, a pesar de haber bajado la tasa implícita a 58,8%.



El billete verde subió este martes pese a que la exportación estuvo más activa, con una liquidación de unos u$s130 millones, destacaron. No obstante, señalaron que hubo una demanda para giros al exterior de empresas automotrices, en cancelación de sus negocios de comercio exterior.



No hay que perder de vista que en un intento por aprovechar el buen momento por el que atraviesan los activos argentinos, el Ministerio de Hacienda decidió ampliar las licitaciones de letras en el mercado local y comenzó esta semana ofreciendo u$s900 millones de Letes y $80.000 millones en Letras del Tesoro Capitalizables (Lecap). Tasa de Leliq El Banco Central convalidó hoy una baja de tasas de las Letras de Liquidez (Leliq) de 18 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 58,833% para un total adjudicado de $186.366 millones. A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $24.416 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Leliq a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 58,826%, con un monto adjudicado de $160.197 millones.



Mientras que en la segunda, el monto adjudicado fue de $26.168 millones a una tasa promedio de corte de 58,879%, siendo la tasa máxima adjudicada de 58,9895% y la mínima adjudicada 58,550%. Dólar en el mundo Los mercados de divisas se han mantenido notablemente tranquilos en las últimas semanas, con los inversores al margen de operaciones grandes antes de las reuniones de bancos centrales este mes.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas importantes, subía este martes un 0,2% a 97,099, alejándose de su mínimo de junio de 95,843.



Los inversores están a la espera de los datos de ventas minoristas de Estados Unidos, que según las estimaciones habrían caído 0,1% en junio. El informe se publica antes de decisiones de grandes bancos centrales del mundo: el Banco Central Europeo (BCE) divulgará su comunicado el 25 de julio y se espera que la Reserva Federal recorte su tasa de interés poco después. Dólar blue, futuros y reservas del BCRA En el segmento informal, el dólar blue salta 77 centavos a $44,52, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. Asimismo, el dólar "contado con liqui" avanzó ayer 50 centavos a $42,54.



En el mercado de dinero entre bancos, el call money operaba en 58%.



En el ROFEX se operaron u$s1.934 millones, más del doble que ayer. Los plazos más cortos concentraron más del 60% del total operado. En tanto, los precios finales para los meses de julio y agosto, terminaron operándose a $43,68 y $45,69; con tasas del 58,18% y 56,36%, respectivamente. Mientras que los plazos quedaron con subas desde $0,20 los más cortos a más de $0,7 para fin de año.



En tanto, las reservas brutas del BCRA cayeron el lunes u$s 133 millones a u$s 63.559 millones.