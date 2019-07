Exportadores ya cubrieron el 70% del saldo exportable de maíz argentino

Las Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de maíz 2018-2019 suman 24,1 millones de toneladas sobre un saldo exportable proyectado por la Secretaría de Agroindustria en 34 millones de toneladas.



Los exportadores, en promedio, mantienen un nivel de compras equivalente de maíz 2018-2019 (24,4 millones de toneladas al 26 de junio pasado), lo que implica que ?salvo situaciones excepcionales? no tienen mayor apuro por originar mercadería.



En lo que respecta al stock de maíz remanente de maíz argentino 2018-2019 sin comercializar, la mayor parte de los empresarios agrícolas no tiene tampoco apuro por venderlo dado que los valores internacionales del cereal tienen altas probabilidades seguir subiendo a causa del desastre productivo registrado en EE.UU, indicó el sitio Valor Soja.



Luego de tocar un mínimo de 128,5 US$ la tonelada el pasado 23 de abril, el precio del contrato Maíz Rosario Septiembre 2019 del Matba comenzó a subir hasta un máximo de 162,8 u$s/tonelada a fines de junio.



En las últimas jornadas los valores del maíz comenzaron a aflojar luego de que el Departamento de Agricultura de EE.UU.



(USDA) estimara un área de siembra en ese país superior a la prevista en función de los daños generados por las inundaciones en el Medio Oeste.



Aunque muchos analistas prevén que ese optimismo estadístico irá desvaneciéndose a medida que avance la campaña maicera estadounidense.



El contrato Maíz Rosario Septiembre 2019 del Mercado a Término de Buenos Aires MATba finalizó en 158, mientras que la posición Diciembre 2019 terminó en 163 US$ la tonelada.



