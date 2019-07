Para la UE, es "prioridad" que el reemplazo de Lagarde en el FMI sea un europeo

La ministra de Economía española, Nadia Calviño, consideró que para España y el resto de la UE es una "prioridad" que el sustituto de Lagarde "sea un europeo", aunque consideró que es pronto para hablar de candidatos a reemplazarla.



"Desde el punto de vista español, y yo creo que desde el punto de vista de todos los Estados miembros, la prioridad es que el director gerente del FMI siga siendo un europeo", dijo a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en Bruselas.



A su vez, un funcionario de la Comisión Europea (Ejecutivo comunitario) señaló a agencias internacionales, bajo condición de anonimato, que "hay un fuerte impulso entre los países europeos para venir con un candidato" a la cita ministerial en la capital belga.



Afirmó además que el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, está entre quienes trabajaban en ese asunto, junto con representantes de Finlandia, que actualmente ocupa la presidencia rotativa de la UE.



La misma fuente comentó que la elección de "un europeo" al frente del Fondo Monetario puede excluir a candidatos británicos, dado que el Reino Unido está en proceso de abandonar la UE a fines de octubre.



Calviño fue consultada sobre si se ve como candidata al puesto, a lo que la ministra española señaló que es "prematuro" hablar de ello aunque evitó descartarse para esta carrera.



"Es que no hemos empezado las discusiones ni siquiera de tipo informal, con lo cual me parece prematuro reflexionar sobre estos temas", respondió la ministra de Economía de España.



El FMI aún no ha abierto formalmente el procedimiento para sustituir a Lagarde, que deja el cargo de director gerente al ser nominada para sustituir al italiano Mario Draghi en la presidencia del Banco Central Europeo desde el 1 de noviembre próximo.



Sin embargo, es previsible que los ministros debatan la cuestión de manera informal en las reuniones que mantendrán hasta mañana, martes, en Bruselas. Otras fuentes apuntaron a que "no hay razón para que los europeos no mantengan la presidencia del FMI si tienen un buen candidato".



Desde los acuerdos de Bretton Woods (EEUU, 1944) de creación del FMI y del Banco Mundial, llamados en su momento "entidades gemelas", es tradición pocas veces ignorada que un europeo dirija al organismo monetario y un estadounidense al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el nombre original del otro.



En abril pasado, el estadounidense David Malpass fue elegido nuevo jefe del Banco Mundial.



Contrariamente a otros nombramientos, la elección de Lagarde al frente del BCE no requiere del visto bueno del Parlamento Europeo, cuyo papel en el proceso se limita a emitir una opinión no vinculante sobre el elegido.



El segundo mandato de Lagarde al frente del Fondo Monetario concluía en 2021.



El gobernador del Banco de Inglaterra, el canadiense Mark Carney, ha sido mencionado en informes de los medios de prensa como un posible candidato de Europa a reemplazar a Lagarde en el FMI, aunque esto constituiría una excepción a la tradición.



Carney, que fue gobernador del Banco de Canadá, tiene pasaportes británico e irlandés además de su ciudadanía canadiense.