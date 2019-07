El Ventilador: reforma previsional y moratoria

El Indec revela que hoy existen casi 7 millones de ciudadanos con más de 60 años. Y, al momento de mirar la tabla del debe y el haber, ubicar o no a esas jubilaciones como un gasto es uno de los puntos de partida.



Lo cierto es que, actualmente, todos esos haberes representan el 10% del total del PBI del país. Y esto, aseguran, genera un deficit que aumenta año a año, teniendo en cuenta que crece al mismo tiempo la expectativa de vida.



La mayoría de los jubilados hoy cobran el haber mínimo de $11.534. Y una de las causas, más allá de la gran cantidad de jubilados que hay en el sistema, es el alto empleo informal que supera el 35%.



Pero la reforma no sería nada sencilla, ya que se debería lograr un amplio acuerdo político y social. Sobre todo para evitar incidentes como los sucedidos en diciembre del 2017, cuando se aprobó un cambio en fórmula para actualizar los montos.



Para muchos especialistas, son dos los puntos más críticos a tratar: la edad mínima para jubilarse y la baja cantidad de aportantes que hoy existen en el sistema.



Ahora bien... ¿qué sucedería en las jubilaciones provinciales? ¿De qué manera afectarían, modificaciones como esas, a quienes hoy ya tienen varios años de aportes?



Pero no solo el sistema argentino está en crisis. Brasil, por ejemplo, presentó un proyecto en el parlamente que tiene altas probabilidades de ser aprobado en los próximos meses, con algunos puntos muy polémicos. Entre ellos, aumentar 10 años la cantidad de aportes necesarios para cobrar el 100% del sueldo.



Esta situación del vecino país... ¿le metería presión a Argentina, sumada a la del FMI, de realizar una reforma profunda del sistema?



Bajar el déficit... ¿alcanza como argumento para ajustar los cálculos jubilatorios? ¿O, más allá de eso, el sistema requiere una actualización urgente y necesaria?

Moratorias A diferencia de una megareforma del sistema previsional, al estilo Bolsonaro en Brasil, aquí se estaría pensando en un modelo de reformas sucesivas. Es decir, enviar de forma continua algunos proyectos al Congreso, que vayan modificando la estructura del sistema de manera paulatina.



Si bien hoy las posibilidades de reelección del oficialismo aún están lejanas, se sabe que Macri ya está trabajando en el armado de un equipo que lleve adelante este tema, en caso de un segundo mandato.



Así, en una época de igualdad de derechos en temas de género, una de las reformas proyectadas, por ejemplo, buscaría igualar la edad de varones y mujeres en 65 o eventualmente en 70 años, como opción voluntaria.



Y un dato llamativo en este sentido es el que arroja Anses. El organismo asegura que hoy existe casi el doble de jubilaciones de mujeres que de hombres, debido a la mayor inclusión que logró la moratoria previsional y a la mayor expectativa de vida de las mismas.



Según los números de Anses, por año se jubilan 200 mil mujeres y la mitad no tienen 30 años de aportes.



Y en esto, las moratorias cumplen un papel protagónico desde hace varios años.



De hecho, de acuerdo a los datos oficiales, de los casi 7 millones de jubilados y pensionados que hoy cobran por ventanillas del estado, más de la mitad son por moratoria.



Hace unas semanas, por ejemplo, se conoció que el Gobierno prorrogó tres años el plazo para acogerse a la moratoria jubilatoria, para las mujeres de entre 60 y 65 años, que vencía el próximo 23 de julio. Una medida para algunos, netamente electoralista.



Lo cierto es que estos planes de pagos son un instrumento que permite la inclusión al sistema de millones de ciudadanos. Pero, por otro lado, despiertan las críticas por parte de quienes aportan y por parte de economistas, que hablan de la sustentabilidad real del método.



Pero... ¿cuáles son entonces las herramientas adecuadas para no dejar desprotegidos a millones de ciudadanos después de la edad jubilatoria? ¿Qué métodos se utilizan en otros países? Moratorias... ¿un mal necesario?