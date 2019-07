El Ventilador: Algunas opiniones sobre la reforma previsional

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El Indec revela que hoy existen casi 7 millones de ciudadanos con más de 60 años. Y, al momento de mirar la tabla del debe y el haber, ubicar o no a esas jubilaciones como un gasto es uno de los puntos de partida.Pero la reforma no sería nada sencilla, ya que se debería lograr un amplio acuerdo político y social. Sobre todo para evitar incidentes como los sucedidos en diciembre del 2017, cuando se aprobó un cambio en fórmula para actualizar los montos.Para muchos especialistas, son dos los puntos más críticos a tratar: la edad mínima para jubilarse y la baja cantidad de aportantes que hoy existen en el sistema.Bajar el déficit... ¿alcanza como argumento para ajustar los cálculos jubilatorios? ¿O, más allá de eso, el sistema requiere una actualización urgente y necesaria?-"Soy monotributista. Estoy pasado en edad, pero no de servicio. Quise comprar los años y no me lo permiten ¿por qué?".-"No es justo que mi papa, que aportó durante 42 años, cobre menos que un vivo que nunca aportó y tiene una jubilación que le dio el gobierno anterior. Vergüenza me da y dolor por mi papá".-"No es un gasto, yo aporté durante 35 años para tener un sueldo de miseria".-"Soy jubilada. La jubilación es un derecho obtenido y ganado y a su vez pagamos muchos años (yo aporté 38). El gobierno tiene muchas cosas de qué preocuparse, por ejemplo, los jubilados, a quienes nos saca para pagar deudas suyas. No a la reforma".-"Quisiera que me digan si es verdad que en la provincia de Entre Ríos se pueden comprar años. Tengo 66 y 23 de servicios, 18 años en administración del CGE y 5 años como docente. Esos dos años que me faltan ¿los puedo comprar? ¿o con un porcentaje menos que el 82 me puedo jubilar?".-"Si no alcanza para pagarles a los jubilados ¿por qué no se bajan el sueldo a la mitad durante un año ustedes, los diputados, senadores, gobernadores, ministros, presidentes? Fíjense que va a alcanzar".-"¿Por qué no devuelven la plata que todos los partidos robaron y milicos también? No tendría déficit es que los jubilados son gente de descarte. Eso también es homicidio. No protestan, no tienen sindicatos".-"La longevidad se termina con gobiernos como el nacional, porque no se puede alimentar, no se puede comprar medicamentos, etcétera, etcétera. No hay que mirar tanto los números y mirar más al ser humano, que la está pasando muy mal".-"Los aportes provisionales no deben ser parte de la timba financiera. Es responsabilidad de los aportantes defenderlo".-"Yo trabajé 33 años en la provincia. Mi jubilación es de 23 mil pesos. Un juez se jubila con 15 años de aporte y cobra 600 mil pesos más las coimas que cobran por dejar libres a los chorros. Me pregunto, ¿por qué no cobra 23 mil como todos los empleados de la provincia? Yo gasto 230 pesos de medicamentos y tengo que pagar todos los servicios. Los jueces no pagan nada de eso".-"Pienso que nunca aportan 10 años los diputados senadores y presidentes. Y se jubilan con enormes sueldos. Yo aporté 12 años en paralelo a los 28 años de la provincia y como es paralelo no me sirve lo de la privada. ¿Dónde se queda esa plata aportada? Con el 21 por ciento del IVA debería alcanzar perfectamente para todos los jubilados, que siguen pagando el IVA después de jubilados".-"En mi caso tengo 36 años de aportes y recién voy a cumplir 56 años. Con todo lo aportado ¿no me puedo jubilar todavía?".-"Quería saber por qué las horas extras se tienen en cuenta para el impuesto a las ganancias y no para el aporte jubilatorio. Es solo para lo que le conviene al gobierno".-"Lo de las jubilaciones sin aportes fue un enorme error, no hay cultura del trabajo y en la provincia las edades son muy bajas para la época en que vivimos. La ley de jubilaciones de la provincia preveía una expectativa de vida de 65 años como máximo y hoy es mayor a 80".-"Si las cajas municipales se tragaron la plata en otras cosas, no es culpa del jubilado. Ya sabemos lo que son las AFJP. Defendamos la caja de la provincia".-"Soy jubilada nacional. Con 43 años de aportes, coro 1200 pesos más que la mínima. Sé del tema de jubilaciones, estudié y liquidé sueldos, siempre en la parte privada. De saber hay distintos aportes, el de empleados es de 17,6 por ciento, más contribuciones patronales. Anses prestó y extrajo según quién está al frente. Lo comparo con las finanzas de un hogar, si los padres no administran con sentido común y prioridades (salud, estudio y bienestar) y engañan con otros gastos, estamos al horno".-"Yo hace dos meses me jubile con 41 años de antigüedad y no con el 85 por ciento móvil siendo que en mi recibo tenía fecha de ingreso el 1 del 11 del 78. Me jubilaron con el 82 por ciento móvil".-"Trabajo en el municipio como enfermera, pero no estoy reconocida por mi profesión. Anteriormente he trabajado de muy joven de servicio doméstico. Voy a cumplir 60 años y en la municipalidad tengo 14 de aporte ¿qué me recomiendan que puedo hacer? ¿Puedo comprar años?".-"Las AFJP, nunca perdían. A mí me descontaban un porcentaje. Sin embargo, cuando las acciones bajaban, a mí me volvían a descontar y tenía menos plata".-"¿Por qué no están pagando las pensiones al mérito artístico? ¿Solo porque Elías no quiere? Respeten la ley y eviten juicios al Estado que después terminamos pagando todos".-"Lo del déficit puede ser correcto, pero a un nivel moderado, no el que se está dando ahora. Lo de la moratoria es una cosa y lo de las jubilaciones sin aportes que salieron a hacer los abogados en la etapa del kirchnerismo es insostenible".-"Lo que pasa es que todo gobierno dice que no tiene que haber trabajadores en negro, pero todos los dirigentes políticos tienen contratados en negro. Lo digo por conocimiento, trabajo en el Estado municipal".-"Señores no se olviden nunca que nuestra caja de jubilaciones es una de las joyas de la abuela y por lo tanto debemos defenderla y no defenestrarla".-"Me gustaría que haya una voz disidente en el debate ya que todos parecen pensar más o menos lo mismo. El sistema de reparto está quebrado en todos los países del mundo, por eso la mayoría se vuelca a los sistemas de capitalización. Que cada uno se pague con lo que se quiere jubilar, no hagan caridad con el bolsillo ajeno".-"Hay otra moratoria vieja, no está solo la que prorrogaron".-"Las AFJP está claro que estuvieron mal administradas, de más está decir que un cambio de sistema no es de un día para otro. No se olviden qué gobierno se quedó con todos los fondos de todos los jubilados".-"¿Es justo que tenga que aportar y levantarme a las 5.30 para ir a trabajar? No es justo, el Estado está ausente, no respeta sus propias leyes".