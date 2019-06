Usuarios registraron "consumos duplicados" con sus tarjetas de crédito

Ante las quejas de algunos usuarios, una de las dueñas de la licencia de Visa reconoció que el pasado 17 de junio, día del apagón, se registraron "consumos duplicados" en algunas de sus tarjetas de crédito, pero que el problema "se corrigió en menos de dos horas". Al ser consultada por Clarín, Patricia Guarnes, CEO de First Data (una de las dos propietarias de la licencia de Visa en la Argentina) aseguró que el incidente afectó "a menos del 1%" del total de sus clientes y que "nada tuvo que ver con el apagón".



Así, la alta ejecutiva de First Data respondió a las quejas por "doble facturación" de algunos clientes que consultaron sus saldos en tarjetas a través del home banking. "Estábamos advertidos del inconveniente y se resolvió inmediatamente", dijo Guarnes y aseguró que esos consumos duplicados "ni siquiera figurarán en los resúmenes".



Ayer, clientes y asociaciones de consumidores presentaron quejas en ese sentido. Según Guarnes, los "gastos inexistentes" surgieron a raíz una dificultad técnica entre First Data y Prisma, la otra dueña de la licencia local de Visa. Sin ir más lejos, Guarnes añadió que un incidente similar ocurrió en marzo "y ningún cliente se enteró".