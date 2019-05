El Ventilador: Opiniones sobre la labor de trabajadoras de casas de familia

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Desde el siglo XX a esta parte son miles los trabajos y profesiones que han nacido y desaparecido de forma vertiginosa. Y sigue sucediendo cada vez con más frecuencia. Sin embargo, todavía nos siguen acompañando algunos trabajos y profesiones que se remontan largo en la historia y no parecen estar en vías de extinción, al menos todavía.Pero una de las características que atravesó casi todas las épocas de existencia de este trabajo, es sin dudas la informalidad.Desde hace unos años, la Ley Nacional 26.844 nació para regular las condiciones laborales del trabajo en casas particulares. Escalas salariales, licencias y aportes previsionales, son sólo algunos de los aspectos que abarca y busca regular. Pero... ¿Cumplen realmente con lo que establece la ley aquellas personas que contratan a empleados para tareas domésticas? ¿Cuáles son los abusos que hoy siguen sufriendo los trabajadores de este sector?-"Mi patrona cuando tiene que presentarme dice que soy su secretaria".-"Yo hace años que trabajo en negro en distintos lugares y hace dos que cuido un niño y hago limpieza completa. Me pagan 67 pesos la hora. Estoy hasta 9 horas y media por día".-"Tengo una empleada en casa y es mi ángel. Ella estudió una carrera y no consigue trabajo de su profesión, así que le digo todo el tiempo que esto es momentáneo y que cuando mejore la economía conseguirá otra cosa mejor. Le pago en blanco y colectivo aparte".-"¿Cuánto ganaría una persona si cuida a dos chicos y a la vez hace limpieza, entra a las siete de la mañana y está hasta la una de la tarde, y otras veces entra a las tres de la tarde y se va a las nueve de la noche?".-"Este mes me blanquearon en categoría 4. Y pasé a cobrar 14.126 pesos. Estoy cobrando Asignación Universal ¿me lo van a sacar para pasarme a SUAF? ¿Debo hacer algún trámite en Anses o es algo automático?".-"Pido y exijo que el doctor Fernando Quinodoz sea nuestro próximo intendente".-"Es una miseria lo que pagan, y si hablás te echan. Tienen que ir a la casa de los empleadores".-"Cobran más que un empleado municipal, con todo respeto".-"Quisiera saber cuánto se está pagando la hora de trabajo".-"Quería saber cuánto tiene que cobrar una persona que trabaja tres horas diarias, de lunes a viernes. Es para tareas de limpieza, trámites y mandados, porque la empleadora es mayor de edad".-"Trabajo en blanco y quiero saber si el aumento es retroactivo al mes de marzo, porque me pagaron abril con aumento, nada más".-"Yo trabajo en blanco, cuido a un nene con TGD hace 8 años y como con la familia, soy una más".-"Estuve trabajando por siete años de lunes a viernes en negro. Hacía cinco horas, cuidaba un bebe y hacia los quehaceres de la casa. En realidad trabajé 15 años, los primeros iba únicamente los sábados. Hace cinco meses me despidió sin motivo. Jamás me pusieron en blanco".-"Yo estuve muchos años de niñera y de doméstica. Siendo niñera, no me querían pagar lo que debían estando en blanco entonces o te vas o te quedas por la plata que te dan, simple. Como doméstica también, acordamos el pago antes y cuando pedía aumento no querían pagar, hasta que me quisieron bajar el sueldo y era o irme o bancarme el mal pago".-"Soy trabajadora de casas particulares y quiero saber dónde asesorarme para que me blanqueen".-" Trabajo cinco horas por día de lunes a viernes, algo de limpieza y cuido un niño, ¿cuánto debería cobrar?".-"Los patrones ningunean al empleado, cero amor a su familiar y pretenden lo que ellos no hicieron, ni dan. Soy cuidadora capacitada".-"Quiero saber ¿por qué está cortada la Obra Social? Fui al médico con la orden y me dijeron que está cortada. Mejor dicho, suspendida".-"¿Cuánto tienen que pagar por mes 8 horas de lunes a viernes, sábado 4 horas de acompañante de adulto mayor y aparte quehaceres?".-"A mi me gustaría, que hablaran sobre los horarios. Cuando uno trabaja menos de cuatro horas ¿cuánto debe cobrar? Yo trabajo tres de lunes a viernes"."Quería saber si el sindicato que nos representa tiene algún proyecto de hacer un barrio para las empleadas que tienen que alquilar y por ahí no nos alcanza".-"¿Y dónde podemos averiguar sobre lo que nos corresponde a las cuidadoras domiciliarias?".-"Soy empleada de una empresa de limpieza y trabajo 6 horas diarias. Estoy en negro. ¿Cuánto me tienen que pagar la hora? Si me pueden orientar".-"¿Qué pasa cuando te contratan para limpiar y te encontrás con una persona con Alzheimer? ¿Eso no lo ven? ¿Piensan que va incluido en el sueldo que arreglamos sin informarnos eso?".-"Cuando te quieren sobrecargar de trabajo como limpiar las necesidades del perro o destapar la cloaca ¿qué hay que hacer? Si no lo hacía me decían que me echarían. Trabajaba de 7 a 14 y me encargaba más de lo debido".-"Yo tenía la mutual Osecac y cuando me detectaron un cáncer me entere que estaba dada de baja. Estoy en blanco y trabajo 3 horas por día de lunes a sábado. Me operaron en el hospital, pero tuve que a la mutual para que me dieran la baja y pudiera operarme".