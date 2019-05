El 67% de las industrias entrerrianas bajó su producción y sus ventas

La Unión Industrial de Entre Ríos elaboró el Informe de Coyuntura correspondiente al primer trimestre de 2019 en el que advierte una mayor cantidad de empresas con problemas para sostener los niveles de producción y ventas. Hacia fines de 2018, el 50% de los consultados presentaba estos problemas, mientras que ahora se sumó un 17% más. En este sentido, el uso de la capacidad instalada disminuyó considerablemente y también se redujeron los niveles de empleo y horas trabajadas. Además, se deterioraron las expectativas y, por ello, un 60% de los industriales no planifica realizar inversiones.



El Área de Monitoreo Industrial de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) elaboró el Informe de Coyuntura correspondiente al primer trimestre de 2019, en el que se advierte por una recesión más acentuada, debido a que el 67% de las industrias consultadas disminuyó su producción y sus ventas. Esto implica un aumento de la cantidad de empresas afectadas, ya que el último informe publicado a fines de 2018 se veía afectada la mitad de los establecimientos industriales. Por ello, en medio de las dificultades económicas y financieras, también decayeron las expectativas de que haya una mejora.



Precisamente, el Informe distingue que del total de industrias consultadas, el 67% declaró que su nivel de producción disminuyó, mientras el 24% resaltó que no varió y sólo el 9% aumentó. Asimismo, el 70% declaró que su nivel de ventas bajó, mientras sólo en el 15% de los casos se mantuvo constante y en otro 15% aumentaron. Esta situación se contrapone a la registrada el año anterior, cuando se consolidaba el panorama macroeconómico, donde en el tercer trimestre del año pasado el 50% de las industrias consultadas declaraban contracciones en sus niveles de producción y ventas.



Ante esta situación, la utilización de la capacidad instalada cayó considerablemente en las industrias de Entre Ríos y da cuenta de cómo se agudizó la crisis. Sólo el 23% de las empresas consultadas utilizan más del 80% de su capacidad instalada, mientras que la mayoría, el 57%, se encuentra utilizando entre el 60% y 80% de la misma. En esta línea, cabe recordar que hacia fines del año pasado, el 50% se encontraba utilizando más del 80%.



En este contexto, la situación se refleja en las dificultades que siguen presentando las empresas respecto a los niveles de empleo. El 20% de las industrias consultadas resaltó que disminuyeron sus niveles de empleo, y el 25% contrajo la cantidad de horas trabajadas.



Consultados respecto de cuáles son los principales problemas que afectan a los establecimientos industriales, en estos momentos el 88% de las industrias apuntó a la carga impositiva. Asimismo, con un promedio cercano al 60%, en segundo lugar se ubicó el aumento de precios de las materias primas, mientras que tercero con un 56% quedó la suba del tipo de cambio. Por otro lado, la mitad de los encuestados advirtió por los problemas que generan la caída de ventas y poco más del 40% cuestionó las dificultades de financiamiento.



Con este escenario, el Informe de Coyuntura elaborado por la UIER señala que el 55% de las industrias relevadas evaluaron a los primeros tres meses del año como malos. Además, esperan que el próximo trimestre sea peor o igual, lo cual da cuenta de un marcado panorama pesimista. El resto de las industrias consultadas se dividen entre las que evaluaron el primer trimestre como bueno y satisfactorio, pero principalmente se destaca la perspectiva de que el próximo trimestre sea igual.



La toma de decisiones también se ve afectada en este contexto. Estas proyecciones se terminan traduciendo además en un deterioro de las perspectivas para realizar inversiones, ya que el 60% de las industrias consultadas no tiene previsto realizar inversiones ni se encuentra ejecutando inversiones que hayan comenzado previamente. Sectores y exportaciones La coyuntura industrial de Entre Ríos presenta sus propias particularidades. En el primer trimestre de 2019, los principales indicadores industriales de la provincia mostraron contracciones interanuales. En primer lugar, la demanda de energía eléctrica se contrajo en el orden del -5%, lo que da cuenta del estado general de todos los sectores industriales, pero concentrado principalmente en los grandes usuarios.



De acuerdo al Informe de Coyuntura de la UIER, en particular el sector metalmecánico registró en el primer bimestre del año una variación del -11% , lo que da cuenta de una caída mayor al promedio del sector metalúrgico. Asimismo, la molienda de oleaginosa también ha caído en términos significativos.



Por otro lado, se destaca que la molienda de trigo se incrementó en términos interanuales en el primer trimestre del año, con una suba del 3%. Asimismo, la faena de aves en la provincia de Entre Ríos registró un aumento en forma significativa, ya que el primer trimestre creció 4% en comparación con el mimo trimestre del año anterior.



Sin embargo, el comercio exterior de Entre Ríos presentó dificultades en su evolución en 2018. El total de las exportaciones industriales se contrajeron 5,3% principalmente explicado por la caída de los productos primarios. Esta tendencia se vincula principalmente con la caída de las exportaciones de Productos Primarios, las cuales se contrajeron en un 16% en dicho período, afectadas por las dificultades climáticas que caracterizaron al comienzo del año pasado.



En tanto, las exportaciones industriales tuvieron un comportamiento contrapuesto. Por un lado, las exportaciones agroindustriales lograron expandirse en el orden del 10%, vinculado con la venta de carnes y de procesados de oleaginosas. Asimismo, las exportaciones industriales no agropecuarias cayeron levemente, al orden del -4% (relacionado con la dinámica del sector químico principalmente.



Sobre este tema, de las empresas encuestadas, se identificó que el 25% de las industrias de Entre Ríos aumentó su nivel de ventas externas, mientras que el 57% se ha mantenido constante, niveles similares a los exhibidos hacia fines del año pasado.