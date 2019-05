Ventas minoristas cayeron 13,4% en abril: Acumulan 16 meses en baja

Las ventas minoristas concretadas en los comercios de venta al público retrocedieron en abril un 13,4% respecto de igual mes de 2018 cumpliendo 16 meses consecutivos en baja, mientras que las operaciones por internet crecieron 0,3% en similar período, informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Las caídas anuales más profundas se registraron en Calzado y marroquinería (-22,2%), Joyerías, relojerías y bijouterie (-16,7%), Bazares y regalos (-16,9%) y Electrodomésticos, Electrónicos, Computación, y Celulares (-15,6%). En tanto, la contracara de la disminución en este último rubro fue el incremento en la demanda de reparaciones.



"Los ajustes desmedidos en los alquileres y los costos financieros fueron dos factores de preocupación del comercio, además de las bajas ventas. Hay buenas expectativas por cómo impacten las recientes medidas económicas en el consumo", remarcó.



Para los primeros cuatro meses del año, las ventas minoristas acumulan una descenso de 12,1%, mientras que en la modalidad online, no tuvieron el empuje de otros meses y las ventas subieron sólo 0,3%, con cuatro ramos en alza, dos sin cambios y seis en descenso.



"Las tarjetas recargadas y la necesidad de bajar los niveles de endeudamiento de las familias repercutieron en la venta online particularmente, que es muy dependiente de ese medio de pago", destacó el informe.



Detalló que las ventas en abril se mantuvieron muy quietas y que incluso las ofertas agresivas tuvieron poco atractivo. "Hubo muchos comercios liquidando mercadería al costo, con descuentos de hasta 60% que absorbieron completamente los empresarios frente a las urgencias de liquidez. Pero los compradores no aparecieron", destacó CAME.



Y agregó que el 76,3% de los comercios consultados tuvieron declives anuales en sus ventas, y sólo el 14,2% se mantuvo en alza. Asimismo, indicó que las subas en los alquileres están siendo un factor de presión sobre los costos de los comercios y que los más afectados "buscaron zonas más económicas o locales más pequeños para mover sus negocios y achicar costos".