El dólar retrocedió y el volumen fue récord por más oferta de exportadores

Política Los bancos no abrirán al público dos días la semana que viene

El dólar revirtió la baja inicial de hasta 40 centavos y terminó con una caída de 10, luego de haber saltado 60 centavos ayer.Fue en una rueda con un alto volumen operado que alcanzó los u$s 942,849 millones en contado, mientras que se negociaron u$s 6,10 millones en el segmento de futuros MAE."Hubo mayor oferta gracias al ingreso de divisas de la mano de exportadores", aseguró una fuente.En este sentido, desde ABC Mercado de Cambios precisaron que el volumen récord fue producto "del ingreso de exportadores en general, ya que el cerealero solo está liquidando a un promedio cercano a los u$s 100 millones diarios, en lo que es el principio de la cosecha de soja"."Los vendedores restantes de otros sectores industriales, produjeron un cierto equilibrio entre bancos, pero hicieron crecer el volumen operado en u$s 943 millones, cifra récord para el año", destacó Fernando Izzo.Reveló además que "operadores detectaron que posiblemente el BCRA se hizo presente en el mercado de futuros, especialmente en fin de mes de abril, donde se pactó u$s 467 millones".El dólar mayorista cayó 8 centavos y terminó a $ 42,40 en el MULC. En el mercado minorista, el billete mostró un comportamiento similar y tras caer 40 centavos, finalizó a $ 43,40, 10 centavos por debajo del lunes.En tanto, el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio en los $ 43,52, 17 centavos por debajo de la rueda previa.La tasa promedio total del día de la fecha, equivalente a la tasa de política monetaria fue 67.891% y el monto total adjudicado fue de $ 185.675 millones, en un día con vencimientos por $ 203.510 millones, lo que representa una expansión de $ 17.835 millones.El dólar blue se colocó en los $ 44."A nivel cambiario, a pesar de la debilidad de las monedas emergentes el dólar mayorista transitó a nivel local una rueda más calma. Aún así, la creciente incertidumbre política junto a las preocupaciones económicas pronostica que seguirá vigente la volatilidad cambiaria, y que incluso el proceso de dolarización se aceleraría en los próximos meses por el calendario electoral y la menor oferta del agro a partir del tercer trimestre", aseguró el economista Gustavo Ber.El Banco Central volvió a subastar u$s 60 millones por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda en dos tramos. El precio promedio adjudicado en la primera fue de $ 42,5700, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 42,5600, mientras que en la segunda el precio fue de $ 42,4445 y $ 42,43 respectivamente.