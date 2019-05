Los bancos no abrirán al público dos días la semana que viene

Los bancos públicos y privados que operan en toda la Argentina no abrirán sus puertas al público el martes 30 de abril y el miércoles 1 de mayo, confirmó hoy Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria.Si bien estaba previsto que los bancos no iban a atender el 1 de mayo (como todos los años) por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores, ahora se sumó una huelga de 24 horas el día anterior, el martes 30.Palazzo anunció que su gremio decidió sumarse a la huelga nacional convocada por el moyanismo en protesta contra el plan económico de la administración de Mauricio Macri."El paro del 30 de abril va a ser muy importante, es un reclamo legítimo, no un acto de desestabilización", afirmó el sindicalista y adelantó: "No va a haber actividad en los bancos (ni públicos ni privados)".Palazzo criticó en declaraciones a la radio Futurock a la conducción de la CGT que decidió que la central obrera no apoye la medida de fuerza del 30 de abril por su distanciamiento de Hugo y Pablo Moyano."A los dirigentes gremiales no debería importarles los tiempos electorales, porque nuestra obligación es reclamar por los que la pasan mal, tarde o temprano van a tener que sumarse a una medida de fuerza", dijo Palazzo.Los Moyano integran del Frente Sindical para el Modelo Nacional junto a otros sindicalistas como Palazzo, el mecánico Ricardo Pignanelli, el docente Roberto Baradel y el líder de la CTA y diputado kirchnerista, Hugo Yasky.